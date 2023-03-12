毛豬交易價飆破90元！農委會：估上半年仍會維持高點
近期毛豬每公斤交易價格飆破新台幣90元，創下自去年8月以來的新高紀錄，根據農委會盤點預估3月豬隻供應量，相比去年同期減少近3萬頭，農委會今（12）日提到，今年上半年整體供給相對都比去年少，所以豬價在上半年有極大的可能會維持高點。而農委會主委陳吉仲也在媒體聯訪時說，對供應量充足有信心，價格則屬市場機制。
記者鄭妤安／台北報導
根據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬每公斤交易價格飆破新台幣90元創新高，對此，行政院農業委員會畜牧處副處長江文全接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這是創下自去年8月以來的新高紀錄，主要原因有二，除了小豬育成率較低之外，這兩年，養豬產業正面臨豬舍更新，因此飼養數量下降，加上作為豬肉進口來源的歐美地區，因疫情解封後，經濟活動大幅提升，使得肉品消費大幅上升，目前豬肉進口量也比去年同期減少近50%。
根據農委會盤點預估3月豬隻供應量，相比去年同期減少近3萬頭，江文全說，如今農民的生產成本也大幅提高，其收益並無特別增加，農委會尊重市場機制與波動，但仍會加強協調與調配，目前針對3月，已協調台糖公司增加供應至少2000頭的豬隻，後續將持續視市況，動態處理調配工作。
針對豬價未來走勢，江文全指出，毛豬飼養期較長，需花費要6個月，按照目前數據來看，今年上半年整個供給相對都比去年少，所以豬價在上半年有極大的可能會維持高點，
先前有立委曾表示，台灣正面臨嚴峻的「7缺」問題，分別為，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才、缺蛋，以及缺藥，各界憂心是否將會有「缺豬」的問題？江文全回應「那倒不至於」，毛豬本身是自由進口品項，若是國內數量高，自由進口數量也會跟著做調整，相互調節。
而對於毛豬交易價每公斤破90元，陳吉仲今日接受媒體聯訪表示，國內一年屠宰逾800萬頭豬，占約9成需求，豬農也會配合需求增加飼養，加上台糖也有增加供給，對供應量充足有信心，至於價格則屬市場機制。