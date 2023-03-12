台北馬來貘圖鑑！繁殖配對大風吹 期待明年增添新寶貝
在一般民眾眼中，可能沒辦法分辨每一隻馬來貘的細微外型差別，也不清楚現在室外活動場的馬來貘是哪一隻個體，因此，保育員特別跟大家分享目前動物園裡的馬來貘家族狀況。
記者李惠婷/綜合報導
馬來貘在野外屬於瀕臨滅絕(Endangered)的物種，臺北市立動物園為推展域外保育計畫，15年前透過「貘卡」和「馬雅」這對夫妻，成功在園內建立起小家族。隨著下一代快速的成長茁壯，轉眼間第二代馬來貘「貘莉」、「貘芳」、「貘樹」也都到了適婚年齡，靠著同仁們的努力，先後從捷克布拉格動物園和新加坡動物園引進了「貘克」和「Putri」，「貘克」成功與「貘芳」、「貘莉」配對產下第三代馬來貘「貘豆」和「貘花豆」。
動物園的空間有限，為了妥善利用有限的空間和資源，動物園都會為焦點物種擬定族群管理計畫，不論是繁殖配對、動物交換、分群照養、保育教育及研究等，都會依照族群管理計畫來調度園內的動物。臺北市立動物園在引進了貘克和Putri兩隻馬來貘後，就積極讓兩隻外來個體與園內的馬來貘進行分組配對，每隻馬來貘生活的地方也因而調整。
園內目前照養馬來貘的地方包括保育研究中心、熱帶雨林區以及熱帶雨林室外區三個場域，不對外開放的保育研究中心裡有來自新加坡動物園的Putri、和園內繁殖的貘樹一起生活。在熱帶雨林區則是貘芳、貘豆母子輪流到戶外場活動。捷克布拉格動物園引進的貘克已經和貘莉成功配對，目前在熱帶雨林室外區和貘花豆輪流使用戶外活動場。
2021年8月10日出生的貘花豆，如今已長成婷婷玉立的小淑女，前陣子還在獨立訓練時有許多民眾注意到，貘花豆的背上有非常明顯的傷痕，其實是之前貘花豆在抓癢時不小心刮破皮，目前醫療團隊正在持續觀察和治療當中。也祝福未來貘克和貘莉能夠成功配對，明年再產下一隻健健康康的馬來貘寶寶。