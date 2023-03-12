經典賽／東京夢碎！中華隊投手崩盤　慘遭古巴轟爆落敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過這次經典賽，中華隊首戰就以5:12大比分落敗不敵巴拿馬，但對義大利以11:7贏球，昨天再以9:5擊倒荷蘭，眼看有機會晉級，但沒想到晚接早賽程，中華隊真的適應不良，直接被打回原形。
1局下中華隊先發投手陳仕朋在1出局時被Yoan Moncada敲二壘安打，接著下一棒雖擊出滾地球，但游擊手江坤宇發生傳球失誤，再被日職強棒Alfredo Despaigne敲二壘安打掉2分，又被Erisbel Arruebarrena敲2分砲，讓中華隊以0:4落後。
2局下古巴隊也再度搶攻，Yadir Drake、Yadil Mujica連續安打搶佔一、三壘，Roel Santos敲出內野滾地球，再追加分數，陳仕朋就退場，換上陳冠偉後，中華隊又失分，被古巴「新飛彈」Yoan Moncada開轟。
4局中華隊換投後，王維中又被Yadir Drake敲出二壘安打，Roel Santos補上安打拉開比數到7:0。古巴隊全隊13支安打，還有Yoan Moncada、Erisbel Arruebarrena都有開轟，大聯盟打線更為完整。
中華隊打線完全遭到封鎖，古巴先發投手雷法（Elián Leyva）先發2.1局無失分，被打1安打，共用45球，4三振，2保送，中繼投手Miguel Romero投2.2局無失分，前兄弟洋投歐尼爾（Onelki García）也讓中華隊2局無攻勢。
9局中日隊守護神Raidel Martínez上來關門，中華隊王威晨敲出內野安打，加上「三軍統帥」張育成敲出二壘安打終於破蛋，但最終仍反攻無力，結束這屆經典賽。
更多「經典賽開打」相關新聞。