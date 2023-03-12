「護國冥燈」鳳梨重注押中華隊 網怒：為什麼不堅持背叛
2023年世界棒球經典賽（WBC）開打中，昨（11）日中華隊以9：5擊敗荷蘭，「抗荷成功」拿下預賽2連勝，今日再迎戰古巴關鍵一役。經典賽帶動全國棒球熱潮，被網友封為「護國冥燈」的網紅鳳梨（吳泓逸），今日卻力挺中華隊砸下「重注」，比賽進入尾深中華隊持續落後，網友氣瘋留言問：「你為什麼不堅持你的背叛！」
記者黃雅琪/綜合報導
網紅鳳梨今日在臉書發文，他提及前幾次下注經驗：「經典賽首戰巴拿馬⋯我以愛國之姿力挺中華隊⋯被12分落幕；第二戰我背棄國家力挺義大利⋯結果中華隊發威起派⋯完勝義大利；第三戰我依舊不知悔改力挺荷蘭⋯結果中華隊牙起來荷蘭落敗⋯經過一整晚的反省⋯我痛定思痛⋯我深知自己這樣背叛國家是錯誤的。」鳳梨押哪一隊都會輸，因而被網友封為「護國冥燈」。
不料，今日中華隊迎戰古巴，鳳梨卻逆向操作：「我今天重注了中華隊讓1分⋯目前二局上半…古巴6：0領先中華隊⋯我現在臉上已經沒有任何一絲情緒⋯」中華隊落後古巴，百名網友湧入留言「叔叔又不缺錢，幹嘛荼毒中華隊」、「看到這場你沒有背叛心都涼了」、「球界巴菲特，憑一人之力就能撼動所有台灣球迷的經濟」、「你臉上沒有任何情緒，我們倒是充滿情緒了」。