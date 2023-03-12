冰釋前嫌！韓國旅客訪日大爆買　日貨解禁在韓銷售復甦

我是廣告 請繼續往下閱讀
在疫情爆發前，常用在中國觀光客的「爆買」一詞，現在也成為韓國旅客訪日的現象。報導指出，由於日本物價比起韓國便宜，因此有不少韓國旅客訪日時，會在當地購買大量的日本零食、酒類、泡麵等。另外，因為日本的藥品常被稱讚「很有效」，還有韓國旅客表示，痠痛貼布是來日本必買的東西。
近來可以發現，韓國對於日本的好感度有逐漸增加的跡象。根據先前日本新聞通信調查會的調查，來自韓國、美國、英國、法國、中國、泰國6個國家、總共1000名受訪者當中，對於日本「抱持好感」的韓國人就佔了39.9%，比起前一年增加了8.7%，更是自2015年開始調查以來最高。當時該調查的負責人表示，這不僅反映在訪日韓國客增加上，在新政府上台後，兩國關係出現修復的跡象。
從兩國進出口的數據也能感受到「冰釋前嫌」的徵兆。韓國的日本啤酒進口量1月份達到240萬美元，年增314.9%。看到前幾年數據，2018年為7830萬美元，但2019年韓國發起抵制運動之後，便降至3976萬美元，2020年僅有567萬美元，在2022年才回升至1448萬美元。
另外根據金融監督機構數據，從2021年9月至2022年8月，優衣庫在韓國的銷售額成長20.9%，達到7043億韓元，反觀2018年至2019年，銷售額從1.38兆韓元暴跌至6298韓元。
日本汽車的銷量也有成長的跡象，日本Lexus ES300h豪華轎車甚至擊敗賓士E350，在進口車中僅次於BMW 520排名第2。據韓國汽車進口商和經銷商協會稱，2月份新登記了1344輛Lexus和695輛豐田汽車，年增183%和149%
隨著日本啤酒和汽車的進口量出現顯著增加，Uniqlo服裝的銷量也有成長，雖然銷售額尚未恢復到2019年之前的水平，但有業內人士認為，韓國抵制日貨的運動已經結束。
韓國總統尹錫悅先前出席三一獨立運動104週年紀念儀式時，一反過往韓國總統發表對日本措辭強硬的談話，表示日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與韓國共用普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。