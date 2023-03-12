經典賽／殘酷！不用等荷義戰 中華隊失分率過高直接出局
WBC世界棒球經典賽，中華隊今在背水一戰以1：7不敵古巴，雖A組仍有機會形成5隊皆2勝2敗的大亂鬥，但中華隊仍確定無法脫穎而出，主要是本次經典賽規則是多隊戰績相同，優先比較失分率，而中華隊失分卻高居5隊之冠，尤其第一場對巴拿馬狂失12分，埋下淘汰的種子。
運動中心/綜合報導
總計中華隊4場比賽，總共轟下26分，高居第一，但失分也高達分31，是目前5隊唯一失分破30的球隊，即使最後形成5隊2勝2敗的戰況，總失分已確定比巴拿馬(21)與古巴(15)多，而失分率則是0.287，敬陪末座，確定遭淘汰。
巴拿馬4場比賽已經結束，總共得19分、失掉21分，失分率0.2，排名後段班，若晚場義大利擊敗荷蘭，還要祈禱兩隊大量失分，才有機會拿下晉級門票。
至於晉級機會最高的荷蘭，目前打了3場比賽，戰績2勝1敗，僅失掉12分，失分率0.154，也高居第一。
另外，義大利目前1勝2敗，得分13、失分16，失分率0.198，本場比賽非勝不可，還必須盡量得分，才有機會搭上晉級末班車。
至於古巴則已經確定晉級，若荷蘭贏球，古巴、中華隊與巴拿馬都是2勝2敗，但古巴憑藉著對戰優勢直接晉級。即使荷蘭輸球，5隊戰績相同，古巴失分率為0.142，篤定排名前2，也能夠挺進8強賽。