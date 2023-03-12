「立普妥」短缺！食藥署強調：國內降血脂藥品供應無虞
降血脂用藥「立普妥」，遭持有藥商通報有出現缺藥的情形，對此，衛福部食藥署今（12）日說明，該藥品因全球包材短缺及製造廠受颶風影響生產排程等因素，出現全球供應不足的情形，國內預計在今年5月底恢復正常供應，但該藥品有多種相同藥理機轉的成分藥品可供替代，強調「國內該類降血脂藥品供應無虞」。
記者鄭妤安／台北報導
衛福部食品藥物管理署今日指出，有關媒體報導「立普妥膜衣錠10毫克 」（衛署藥輸字第022886號）藥品短缺，該藥品主成分為Atorvastatin，為降血脂藥品，國內除核准有多張學名藥藥品許可證外，另有多種相同藥理機轉的成分藥品可供替代，像是Simvastsin、Lovastatin、Rosuvastatin、Pravastatin等，「故國內該類降血脂藥品供應無虞。」
另外，該成分劑型藥品雖依據短缺風險評估，未列為藥事法第27-2條的必要藥品，不過，針對非必要藥品，食藥署仍請藥商如有停止供應或不足供應時，應及時主動通報。
食藥署已建立「藥品供應資訊平台」，醫療機構、藥局如遇藥品短缺情形，無論是否為必要藥品，皆可至該平台查詢或通報，食藥署將立即予以處理。
食藥署於9日接獲「立普妥膜衣錠10毫克 」的藥品許可證持有藥商「暉致醫藥股份有限公司」通報，該藥品因全球包材短缺及製造廠受颶風影響生產排程等因素，出現全球供應不足情形，國內預計將在今年5月底恢復正常供應，目前採控貨供應。經查，台灣仍有多項學名藥可供替代，食藥署並將於近日公布學名藥訂購資訊於「藥品供應資訊平台」，供臨床端參考。