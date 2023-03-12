經典賽／壯壯親吐無緣應援原因 爆啦啦隊「每天都在哭」
WBC世界棒球經典賽今（12）日中午中華隊對上古巴隊，最後以1比0飲恨敗給古巴，中華職棒「樂天啦啦隊」的應援團長壯壯，下午出席代言活動時，表示心繫中華隊，昨晚一結束外景節目《綜藝玩很大》錄影後，就直接搭高鐵飛奔台中洲際棒球場，也透露經典女孩們每天都在哭，還特別提醒團長籃籃表情控管要注意。
記者侯家瑜/台北報導
中華職棒各啦啦隊集結力量，選出21名啦啦隊成員，組成「台灣精品經典女孩」，峮峮、孟潔、林襄、籃籃和陳怡叡等人都在其中，是棒球場上不可忽視的「焦點」。壯壯稍早出席代言活動時，透露自己昨晚一結束外景，就搭高鐵衝台中替中華隊加油，由於中華隊連拿下2場勝利，經典女孩們在場上哭泣的模樣陸續被捕捉，對此，身為應援團長的壯壯也透露，她們私下每天都在哭，「從義大利的逆轉勝，到昨天睽違10年的『抗荷』成功，大家現場都熱血沸騰。」還特別點名籃籃表情控管要注意，但還是稱讚對方依舊可愛。
壯壯因工作無緣經典賽，她深感可惜，「剛好時間都撞到已經安排好的工作，不過還是盡量在工作空檔時，盡力到現場和大家一起加油。」而昨壯壯也因為要把最後一局看完，高鐵、客運的票都沒買到，最後是和其他3位友人一起包車回家。