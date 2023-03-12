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國產署收回霧峰光復新村　議員感慨沒有未來

▲國有財產署決定停止霧峰光復新村委託管理案，將收回自行管理(圖／李天生提供2023.3.12)
▲國有財產署決定停止霧峰光復新村委託管理案，將收回自行管理(圖／李天生提供2023.3.12)

記者柳榮俊/台中報導

▲國有財產署決定停止霧峰光復新村委託管理案，將收回自行管理(圖／李天生提供2023.3.12)
▲國有財產署決定停止霧峰光復新村委託管理案，將收回自行管理(圖／李天生提供2023.3.12)
國有財產署決定列管的國有文資用地一律採取「標租」方式處理，不再無償提供使用，日前停止霧峰光復新村委託管理案，將收回自行管理，並計劃分街廓辦理標租，市議員李天生今(12)日指出，未來國產署只收取租金，不可能著手修復開發，加上市府長期放手不管，預期未來光復新村將沒有未來。

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光復新村為台中市第一處「文化景觀」，產權為國有財產署所有，目前部分房舍委託台中市政府勞工局、原民會、社會局及霧峰區公所委管；其中勞工局、原民會和國產署簽訂租約，每年繳交租金，社會局、霧峰區公所則是無償使用。


各機關在修繕破舊房舍後展開活化利用，分別是，勞工局經營管理39棟執行「摘星計劃」，原民會修繕12棟開辦「原流新創聚落」，社會局經管13棟執行「國際非政府組織（INGO）」，霧峰區公所則設置坑口里守望相助隊部及社區關懷據點。


日前國產署決定，國有文資用地一律採取「標租」，不再無償提供使用，同時分別行文霧峰區公所及市府社會局，要求在委管契約屆滿後，收回自行管理，並計劃分街廓辦理標租。


其中，坑口里守望相助隊部，由於提供治安服務，國產署同意繼續使用；至於社會局和國產署簽約後，免費輔導8個INGO單位進駐，其中市府消防局搜救犬隊、德國聯邦救難犬協會及德國國際搜救隊等3個單位，經盧市長爭取，財政部也同意繼續原地使用。


針對其餘5處INGO，中區國產署日前召開說明會，強調只要提出公益活動計劃，經目的事業主管機關審核同意，即可優先承租，以公告地價計算租金，一期5年，可再續租3次，未來還可以開立發票，不受公益條款限制，由於條件不差，多數INGO都有意承租。


李天生指出，目前各機關修繕破舊房舍活化利用，維持光復新村現有榮景，不過還有200多棟破舊房舍尚未修復，國產署只收取租金，不會花錢維修，盧市府團隊則是不聞不問，任令荒廢傾頹，在經管方式改變後，預期不會再推出輔導開發措施，光復新村將淪入黑暗。


此外，李天生認為，光復新村營運狀況並不理想，同時受到文資身分管制，每棟宿舍修繕花費約200萬元，未來是否有人投資標租，充滿變數。

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