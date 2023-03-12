黃沐妍經典賽隔壁坐全場最帥男子 支持夢多也心繫中華隊
黃沐妍（小豬）是不少綜藝節目的常客，熱愛健身的她也曾參加過節目《全明星運動會》。黃沐妍近日在夢多力邀下，即將挑戰4個月後的第二屆「夢想盃」，今（12）日也要去觀摩「比基尼組」的比賽，但由於今恰好也是WBC世界棒球經典賽，讓她興奮地說：「我等一下還要趕去為中華隊加油！」而昨黃沐妍也分享到場觀賽的心情，笑說一旁的徐謀俊，是全場最帥男子。
記者侯家瑜/綜合報導
黃沐妍即將挑戰夢想盃，她說：「夢多本來要我比這一場（新秀挑戰賽），但時間太趕了，答應他7月之後，才知道那一場都是魔王級。」也表示今天最想觀摩比基尼組的比賽，但又心繫世界棒球經典賽中華隊的表現，「我等一下還要趕去為中華隊加油！」事實上，黃沐妍昨晚也親自到台中洲際棒球場，手上拿著「中華加油，晉級東京」的加油棒，力挺中華隊，還誇讚一旁的徐謀俊，是全場最帥的男子。
除了7月的「夢想盃」，年底還要比三鐵，所以她一週7天，健身、游泳、馬拉松、自行車交叉訓練，幾乎沒有一天休息，笑說2天沒運動就不舒服，今天早上還先跑了7公里。至於是否在《全明星運動會3》被操出興趣？黃沐妍說：「其實我進《全明星》之前比現在還壯，當時我要考教練證，比一些教練還強。」