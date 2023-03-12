經典女孩應援登大聯盟官網！高度評價曝光：世上絕無僅有
WBC世界棒球經典賽暌違多年再度回到台灣舉辦，也讓全球看到「台式應援」的威力，中華隊也趁著這股氣勢，一口氣拿下2連勝，打破外界專家眼鏡。對此，主辦單位MLB大聯盟官網也特別介紹經典女孩以及台灣球迷的熱情應援，更因此形容：「世界上絕無僅有！」
記者詹鎰睿/綜合報導
MLB官網記者在文中提到，如果有在看經典賽A組任何一場中華隊的比賽，可能會注意到現場熱鬧歡呼的球迷，那是世界上絕無僅有的，無論落後或是領先、第1局還是最後1局，台灣球迷永遠不會停止。
除了支持喜愛的球員以外，還有一支在場邊帶領大家唱歌的啦啦隊，「他們是球場上所有的能量來源！」其中，還訪問到富邦悍將應援團團長Travis，以及啦啦隊女孩瑟七。瑟七則回應，儘管落後情緒低落，但他們知道比賽還在繼續，所以要更加努力替球隊應援。
記者表示，雖然中華隊在第一場輸給巴拿馬，但隨後卻戰勝強敵義大利，「中華隊似乎在啦啦隊以及現場應援的球迷中成長，迫使對手很難阻止它！」此外，報導也引述義大利教頭皮亞薩（Mike Piazza）的賽後感想，「電視上看是一回事，但實際進入球場又是另一種感覺。」最後這篇報導更登上MLB官網首頁。