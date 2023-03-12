HBL／睽違4年重返小巨蛋 黃萬隆感性致敬所有聯賽參與者
松山高中睽違4年再闖小巨蛋，雖然昨天不敵南山高中，但今天在林現惟得到27分的帶領下，以88:84戰勝能仁家商，拿下111學年度高中籃球甲級聯賽的男子組季軍。賽後總教練黃萬隆也感性發言，直言球隊和學校一路走來不容易，要和所有參與HBL的球員、教練、工作人員和媒體致敬。
記者黃建霖/臺北報導
在106學年度完成連霸之後，松山高中最近4季都沒有打進到四強，陷入了低谷。今年在各校戰力都相對平衡的情況下，他們把握住機會重返小巨蛋，只可惜在四強戰不少球員都感冒，因此沒能展現出最佳戰力，無緣挑戰冠軍。
不過在本學年的最後一戰，全隊打出精彩的逆轉秀，林現惟拿到了27分11籃板6助攻，曾睦軒得到17分10籃板，柯舜凱也有19分，此役順利擊退老對手能仁，抱回季軍。
「光復的連霸我們走過，連勝我們也走過，球隊30年來6冠，非常不容易。」黃萬隆笑說自己是唯一沒有換球隊的教練，也不知道還能待多久，「真的很感謝HBL，我自己是第一屆HBL的寶寶，因為有這個聯賽才有今天的我，才有後面的松山、陳信安、胡瓏貿、林韋翰。」
黃萬隆期許今年畢業的高三球員能夠繼續往前邁進，同時希望這所學校能夠培養更多好球員。