「台版彈簧刀無人機」14日亮相！攻擊距離超過10公里

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為展現軍方的無人機研製成果，中科院14日將在台中院區的航空研究所，進行「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果展示。
根據規劃，攻擊型無人機部分，將展示巡飛彈無人機、反輻射無人機、攻擊型無人機；偵蒐型無人機包括戰術近程無人機，銳鳶一型及2型無人機、騰雲無人機，紅雀2型及3型無人機。
由於美方援助烏軍的小型彈簧刀（Switchblade）無人機在俄烏戰場屢建戰功，軍方人士告訴中央社記者，下週將公布的巡飛彈無人機部分，就是所謂「台版彈簧刀」，其性能比照彈簧刀300型，攻擊距離大於10公里、滯空時間約15分鐘。
除「軍用軍規」無人機，國防部上月舉辦記者會宣布將與民間合作，研製5款「軍用商規」無人機，分別是艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機、微型無人機；廠商預計今年7月31日交付原型機，驗收合格後於明年啟動量產，並排除「紅色供應鏈」以確保資訊安全。
彈簧刀系列是美國AeroVironment公司產品，分300小型與600大型兩款，其300型含發射器為2.5公斤，可整合野戰背包由單兵攜行，部署至發射僅2分鐘；600型重約15公斤，含發射器為31公斤，再加上專用遙控站總重為54.4公斤，需要2至3人的無人機小組攜行操作，從部署至發射不到10分鐘。（編輯：林克倫）1120312