經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

中華隊車手劉恩杰遭撞　荷蘭車手過彎「奇襲」奪冠

▲德國馬洛加隊的荷蘭車手伊弗汀以極小的差距搶先壓線奪得單站冠軍。官方提供
▲德國馬洛加隊的荷蘭車手伊弗汀以極小的差距搶先壓線奪得單站冠軍。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023年國際自由車環台公路大賽在疫情過後再次回歸亞洲巡迴賽的春季賽事，於3月12日至16日舉行，今年賽事於國際自由車總會(UCI)登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，首日臺北市站繞圈賽最終由來自德國馬洛加隊的荷蘭車手伊弗汀（Roy Eefting-Bloem）「奇襲」奪下單站冠軍並包辦黃、綠衫，中華隊以馮俊凱拿下單站第10最佳，明桃園市站將進入極具關鍵的一役！

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本屆環台賽有來自全球31個國家22支隊伍共計184位菁英選手來台車輪戰，環台賽由臺北市揭開序幕；臺北市站的繞圈賽於上午09:25準時鳴笛開賽，由市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，今年將繞行8圈，共計83.2公里。

今臺北市站從第一圈開始就火花四射，泰國國家隊車手采亞頌巴(Thanakhan Chaiyasombat)率先突圍，中華隊盧紹軒一度試圖跟上，但很快就退回主集團；比賽到第3圈回程，采亞頌巴才被主集團吞沒後，中華隊杜志濠也一度突圍不成，到第4圈由日本紀南車隊的莫里(Drew Morey)突圍單飛，讓他成功拿下第2和第３個衝刺點減秒。

主集團在倒數第二圈的終點前13.2公里左右正式併吞成一個集團後，最終再度形成大集團衝刺，原本日本右京車隊兩名車手卡在最前面，不料在最後一個轉彎被德國馬洛加隊從右側「奇襲」突圍反超，最後被該隊的荷蘭車手伊弗汀(Roy Eefting-Bloem)以些微差距率先壓線拿下臺北市站單站冠軍並包辦黃衫和綠衫，今年第三度參加環台賽的伊弗汀首度拿下環台賽單站冠軍，他說：「很榮幸穿上黃衫，過去來台灣感覺很棒，晚上也會跟隊友去逛夜市，我很喜歡台灣，但我比較屬衝刺型車手，明天桃園市站對我來說會是很艱難的一天！」亞洲冠軍藍衫則由泰國國家隊采亞頌巴拿下。

中華隊以馮俊凱單站第10、總排第16成績最佳，但可惜的是馮俊凱原本在最後階段卡在前面集團，計畫中要帶著衝刺型車手劉恩杰在最後衝刺中搶攻，但不料劉恩杰在最後第2個彎被馬來西亞登嘉樓隊車手撞到後輪，連帶也影響到他最後的衝刺，最終只獲得單站第19，從2018年後又重新回歸環台賽的劉恩杰賽後驚魂未定的說：「嚇死人，今年速度甚至比我在2018年時還快，車手根本是拿生命在撞！」

馮俊凱賽後也說：「紹軒在中途也有試著突圍，但今年前半段都被大車隊控制，要想突圍真的很不容易，我們只能在後面伺機而動，最後兩圈的速度確實很快，有感受到整體強度已經恢復到疫情前2019年時的強度。」中華隊領隊王聖慜說：「今天臺北市站中華隊的表現還算可以，至少有達到在衝刺集團都有人的基本目標，明天桃園市站相當關鍵會讓隊員們全力以赴！」

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