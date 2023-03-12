中華隊車手劉恩杰遭撞　荷蘭車手過彎「奇襲」奪冠

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今臺北市站從第一圈開始就火花四射，泰國國家隊車手采亞頌巴(Thanakhan Chaiyasombat)率先突圍，中華隊盧紹軒一度試圖跟上，但很快就退回主集團；比賽到第3圈回程，采亞頌巴才被主集團吞沒後，中華隊杜志濠也一度突圍不成，到第4圈由日本紀南車隊的莫里(Drew Morey)突圍單飛，讓他成功拿下第2和第３個衝刺點減秒。
主集團在倒數第二圈的終點前13.2公里左右正式併吞成一個集團後，最終再度形成大集團衝刺，原本日本右京車隊兩名車手卡在最前面，不料在最後一個轉彎被德國馬洛加隊從右側「奇襲」突圍反超，最後被該隊的荷蘭車手伊弗汀(Roy Eefting-Bloem)以些微差距率先壓線拿下臺北市站單站冠軍並包辦黃衫和綠衫，今年第三度參加環台賽的伊弗汀首度拿下環台賽單站冠軍，他說：「很榮幸穿上黃衫，過去來台灣感覺很棒，晚上也會跟隊友去逛夜市，我很喜歡台灣，但我比較屬衝刺型車手，明天桃園市站對我來說會是很艱難的一天！」亞洲冠軍藍衫則由泰國國家隊采亞頌巴拿下。
中華隊以馮俊凱單站第10、總排第16成績最佳，但可惜的是馮俊凱原本在最後階段卡在前面集團，計畫中要帶著衝刺型車手劉恩杰在最後衝刺中搶攻，但不料劉恩杰在最後第2個彎被馬來西亞登嘉樓隊車手撞到後輪，連帶也影響到他最後的衝刺，最終只獲得單站第19，從2018年後又重新回歸環台賽的劉恩杰賽後驚魂未定的說：「嚇死人，今年速度甚至比我在2018年時還快，車手根本是拿生命在撞！」
馮俊凱賽後也說：「紹軒在中途也有試著突圍，但今年前半段都被大車隊控制，要想突圍真的很不容易，我們只能在後面伺機而動，最後兩圈的速度確實很快，有感受到整體強度已經恢復到疫情前2019年時的強度。」中華隊領隊王聖慜說：「今天臺北市站中華隊的表現還算可以，至少有達到在衝刺集團都有人的基本目標，明天桃園市站相當關鍵會讓隊員們全力以赴！」