經典賽／仰天長嘆「遺憾」　張育成：中華隊會更好更厲害

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談到這屆賽會最感動的事，張育成指出是「大家的凝聚、大家不放棄、彼此互相鼓勵」，坦言「大家都盡力了」，很想重新再來一次，但沒辦法，表示「隊友們都很努力，為了每分每秒的感動盡力，謝謝大家拿出最好的自己、最好的實力，雖然沒有達到訂下的目標，但是相信還有下一次」，並且祝福隊友們在接下來的球季都能展現出所有，達成想要的目標，他在國外也會好好幫他們加油，「很感謝所有的隊友，辛苦大家了」張育成說。
這次打完經典賽之後，張育成認為自己成長最多的是「心理素質」，因為在台灣打球跟在國外打球的感覺不同，在台灣打球感覺「整個人都放開、大家都站我們這邊」，但在國外打球的時候，感覺全場都不站在他那邊，他只能默默「吃苦」，希望經歷過這次經典賽這麼大的賽場之後，可以帶著所有兄弟的力量一起去美國奮鬥新球季。
談到賽後落淚原因，張育成透露，「本來還以為今晚比賽後還有機會(晉級)，但林立跟我說我們失分太多了，沒有機會(晉級)」，並且哽咽表示「說好的目標沒有達成，沒辦法，這就是棒球的一部分，我們要去接受這個事實」。
從一開始列管身份婉拒國家隊徵召引發爭議，到現在打出成績轉變成「台灣英雄」，「二兵」直升「國防部長」的過程，張育成直言「很感謝球迷」，指出「因為一開始有他們關注，才讓他加入這球隊，才有這屆賽會的表現」，不只感謝球迷，張育成還要對他們說「我愛你們」。
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