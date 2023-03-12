經典賽／喊「中華隊加油」送鳳梨酥到月底 他太大聲糗了
昨晚抗荷成功，今（12）日中午馬上迎戰古巴的中華隊，可惜賽程太操勞、難有效壓制重砲轟炸，無緣晉級八強前進東京。然而大家熱血力拚的背水一戰，感動了無數球迷。許多美食業者也紛紛推出應援美食優惠，主打健康養生的「蒙恩聽障烘焙坊」，鼓勵消費者到門市喊「中華隊加油」，就免費贈送「鳳梨酥6入裝」乙盒，活動更長達一個月到3/31，消息一出有人害羞提問一定要大聲喊嗎？釣出已兌換成功的推薦者透露，「沒有 前面一組喊太大聲 被店員制止」，笑翻網友。
記者蕭涵云/綜合報導
「蒙恩聽障烘焙坊」致力於解決聾人高失業的問題，從啟蒙班、手語溝通教學開始，辦理職業技藝訓練，強調「除了『聽不見』，聾人可以做任何事」，不只培訓聽障者製作烘焙品，提昇自我價值，更啟動「圓夢計劃」徵求支持者，讓聽障者們安心就業。「蒙恩聽障烘焙坊」主打健康養生，製作低油低糖的糕餅伴手禮、喜餅與禮盒，其中，招牌鳳梨酥以進口奶油製成的酥皮搭配頂級鳳梨醬，今年還換上魔法兔萌萌的方盒紙繩，全新包裝可愛又討喜。
3月起為中華隊加油，「蒙恩聽障烘焙坊」鼓勵消費者到門市喊「中華隊加油」，就免費贈送「鳳梨酥6入裝」乙盒，而且活動長達一個月到3/31。已兌換成功的推薦者，在網路上分享好康，透露到店提出要參加活動，現場加入官方Line帳號，店員就會發送優惠券，只要與店內鳳梨酥合影並喊出「中華隊加油」口號，就能免費獲得「鳳梨酥6入裝」乙盒。
消息一出，有人害羞提問一定要大聲喊嗎？釣出分享的推薦網友透露，「沒有 前面一組喊太大聲 被店員制止」，笑翻大家。網友紛紛留言「XXDD 是喊多大聲啦」、「被制止真的很好笑」、「幫推順手買一些做公益」；更有不少網友讚聲「推，蒙恩餅乾好吃」！「這間很棒 餅乾好吃又有愛心」。