矽谷銀行倒閉掀恐慌！英、中急忙應對 避免連鎖反應遭殃
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）揭露鉅額虧損，宣布出售數百億美元的投資組合證券、普通股，消息宣布後引發金融海嘯以來最大銀行業危機隱憂，本月10日起美國金融監管部門接管SVB，而在英國、中國也有相關業務的分公司也紛紛祭出相對應處置方式，避免倒閉風波產生連鎖效應波及全球。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英媒報導，SVB的英國分公司也宣布資不抵債，目前已停止交易並不再接受新客戶。英國央行（BOE）有意向法院提出聲請，將矽谷銀行英國分支列入破產程序，而倫敦銀行（Bank of London）則考慮成為「白武士」出價收購，並委託資銀行佩雷拉-溫伯格合夥諮詢公司（Perella Weinberg Partners）提供意見。
除英國銀行業界動作頻頻，科技業也有180多名領導人連署向財政大臣杭特（Jeremy Hunt）呼籲介入干預，英國財政部則回應表示，杭特本週已向英格蘭銀行行長、經濟部長與受影響的公司等舉行圓桌會議進行意見交換。
另外，由矽谷銀行和中國浦發銀行在上海成立，中國首家中美合資銀行「浦發矽谷」也緊急向外界澄清，該銀行擁有獨立資產負債表與治理架構。浦發矽谷銀行強調，作為中國首家科技銀行，致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。
中國智庫「絲路智谷研究院」院長梁海明則分析指出，由於美聯儲加息已給新興經濟體和發展中經濟體的貨幣體系、金融體系帶來影響甚至衝擊，人民幣有機會藉此推動國際化，也能幫助中國與世界各國在「一帶一路」倡議的框架下加強包括經濟、金融、貨幣互換等領域的合作。