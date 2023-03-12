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王祚軒談夫妻近況「佩甄台下緊盯」　不捨老婆哭腫眼睛

▲王祚軒（中）談夫妻近況，不捨佩甄哭腫臉。（圖／記者侯家瑜攝）
▲王祚軒（中）談夫妻近況，不捨佩甄哭腫臉。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

「醫師娘」佩甄（李佩甄）和王祚軒結婚13年，數月前突然開直播淚訴和老公相處時間甚少，不過她事後出席代言活動時，表示與老公溝通後感情有逐漸升溫，全家人這陣子也頻繁出國。王祚軒今（12）日出席 醫美品牌活動，難得露臉受訪，被問到與老婆的近況時，佩甄也在台下緊盯，他坦言當時看到老婆開直播哭訴時，其實內心有不捨她哭腫臉。

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▲佩甄和王祚軒結縭10多年，育有1子1女。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
▲佩甄（右）、王祚軒（左）結婚前陣子爆出婚姻危機。（圖／佩甄臉書）
王祚軒表示老婆今年白色情人節的禮物，就是醫美療程，笑說：「把老婆打（玻尿酸）得很漂亮，老公看得也會開心。」而記者也在問題中設下陷阱，問他老婆最需要改變的地方，王祚軒反應機靈，表示：「老婆（外表）不需要改變，只需要維持。」至於工作忙碌一事，王祚軒坦言家族旅遊有增進彼此關係，若長期出差演講，每天也都會固定視訊，雖然下班都要花時間關心小孩課業，不過現在更懂得在照顧小孩、關心老婆之間找到平衡。

近來《以神之名：信仰的背叛》引發關注，令李蒨蓉深有感觸，日前在臉書發出長文分享「宗教曾帶給我的反感」，透露多年前在一位女性友人的引薦下信教，後來因教會要求奉獻，但自己金源不足而選擇離開，她稍早受訪時也感嘆：「當時的感受不是很好，很慶幸很早就離開了。」至於奉獻的金額，她低調表示已經忘記，不願多談。前主播劉涵竹日前被拍到與富商男友約會，交往多年感情穩定，不過結婚一事必須暫緩，因為自己先前做了健康檢查後，發現子宮長了數顆息肉和9公分畸瘤，腫瘤還壓迫到膀胱，預計下週情人節，會在老公的陪同下去動手術。

▲李蒨蓉分享先前信教經驗。（圖／品牌提供）
▲李蒨蓉分享先前信教經驗。（圖／品牌提供）
▲劉涵竹自爆子宮長息肉、9公分畸瘤。（圖／品牌提供）
▲劉涵竹（右）自爆子宮長息肉、9公分畸瘤，左為李蒨蓉。（圖／品牌提供）

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