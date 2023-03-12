林襄經典賽紅到國外！「1優勢」男女通吃：看過本人就懂
2023 WBC世界棒球經典賽在台灣隆重舉辦，此次中華隊除了派出國內頂尖好手參賽以外，還特別徵招人氣啦啦隊女孩組成「經典女孩」一同帶領球迷為台灣加油，也讓全世界感受到滿滿的台式應援，其中，流量密碼林襄更成為國內外媒體焦點，不過就有網友質疑，林襄真的有美到大家各種報導嗎？意外掀起大家討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
日前有Dcard網友PO文詢問「你各位都覺得林襄很美嗎？」他指出，經典賽期間各大媒體對林襄是「洗版式報導」，但他認為本人看起來正歸正，但也沒那麼誇張，「放到東區信義區去，好像也沒特別明顯，是真的大家都覺得很美，所以這樣拚命報嗎？」
結果撇除惡意言論外，大多女網友紛紛直言，「笑容的感染力蠻強的」、「笑容是還蠻棒的」、「雖然林襄有些負面新聞，但真的很有感染力，不分國籍，男女通吃」、「他的笑容讓人家看了很療癒」、「我女生朋友見過她本人還有合照，那笑容真的療癒死了，酒窩真的很可愛」，更有網友表示，過去曾在展場打工時看過本人，「笑容是真的很甜，一直到離開現場，笑容都沒掉下來過，很厲害。」
事實上，這次台灣精挑細選的21位「經典女孩」啦啦隊，各個大有來頭，除了林襄，也有好幾位女神成功吸引到國外媒體關注，其中瑟七就接受MLB大聯盟記者採訪，分享台式應援背後努力與付出，為了保持啦啦隊的形象，還特別去上禮儀課，讓國外記者感到佩服。