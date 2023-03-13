白色情人節「星巴克第2杯半價」喝2天　珍奶免費升級大杯

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星巴克一起慶祝白色美好戀情，大聲說愛，3/13(一)～3/14(二)，至門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。換言之，這次優惠活動星冰樂沒有被排除在外，喜歡星冰樂的粉絲可以喝上2天。
85度C則幫大家準備了情人節專屬的Instagram濾鏡，而且一次共有六個情境可以自由選擇，只要3/14使用任一種濾鏡拍照或錄影，上傳個人IG限時動態甜蜜傳情，當天到85度C門市消費結帳時出示給店員確認，就能享有「英式奶茶、黑糖珍珠奶茶、布丁奶茶和鮮奶茶」四種飲品「免費中杯升級成大杯」。
甜蜜濾鏡文字包括「My Valentine’s Day」、「早上拿鐵，晚上打鐵」、「拿鐵我只想點榛果，只想和你修成正果」、「還好都幫你點無糖，因為你本身就夠甜」、「蛋糕不甜你才甜」、「人生在走，咖啡因要有，人生在世，少不了美式」，是現今流行的撩人情話。每則限時動態限升級一杯飲品，單筆消費使用一次，活動僅提供3/14當天到門市現場購買才有優惠，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此活動。