中華隊「晚接午」害慘球員？爛賽程被罵爆 悍創：已盡力
中華隊經典賽預賽最後一役迎戰古巴隊，最後1比7遭淘汰，輸給古巴隊，確定失去晉級複賽機會，無緣前進東京。「國防部長」張育成賽後落淚，讓全台球迷感到心疼不已。總教練林岳平賽後也提到，「晚接午」讓很多球員受到影響，大批球迷怒氣難平，湧進承辦單位悍創運動行銷粉專開罵。
記者黃韻文/綜合報導
中華隊1:7不敵古巴落敗，「國防部長」張育成賽後泣不成聲，由於最後三天賽事是「晚接午」，中華隊昨（11）晚和荷蘭隊打到將近晚上11點，還要面對賽後訪問，今日中午12點緊接著又出戰古巴隊，總教練林岳平賽後提到，「確實晚接午，有很多選手身體出狀況。」
悍創賽後在粉專發文，感謝中華隊為全台球迷帶來一場好球：「謝謝你們·中華英雄，最美的故事不一定是最好的結局，有起有落、有歡笑有淚水的過程，會更刻骨銘心的烙印在我們心中，謝謝每一位中華英雄們，給我們這段永生難忘的2023經典故事，最後，請大家把掌聲留給所有英雄，臺灣有你們真好！𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮. 𝐎𝐮𝐫 𝐇𝐞𝐫𝐨𝐞𝐬」
不過留言區卻湧入大批網友怒罵：「主辦國晚場接隔天午場，8年前的教訓學不會台灣人專搞台灣人」、「日本跟美國主辦國都不用晚接午耶，賽程推給大聯盟，令人無法相信」、「日本也地主，四場都排晚上」、「要不是滿場觀眾，這賽程我以為在國外打勒，主場都不主場了。」面對外界怪罪「晚接午」賽程安排不利中華隊，悍創表示已盡力與大聯盟協調，對於球迷批評概括承受。