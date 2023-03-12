中國人大掛保證？陸製記憶體晶片佔6成市場 欲打破壟斷
中國重要政治活動兩會明（13）將落幕，在今早全國人大代表舉行第五次全體會議，其中人大代表、華中科技大學教授馮丹就在會中提到，中國在國產的存儲芯片（記憶體晶片）上已經達到國內市長6成份額，並稱團隊致力於打破外企對於核心技術的壟斷，從根本上解決晶片「卡脖子」難題。
國際中心楊智傑／綜合報導
第十四屆全國人大今早舉辦了全體會議，在會議的第三場「代表通道」中，馮丹介紹中國國產的記憶體儲存系統已經在國內市場有所進展，國產晶片從過去5%的市場佔額發展到60%以上。馮丹表示，「國家需求就是科研工作者努力的方向」，過去不論是系統或設備，中國長期受限於國外企業，如今她與團隊致力於推進「儲存體設備國產化」，打破外企高端技術出口限制。
馮丹指出，與團隊共同研發的「儲存碎片整理技術」已經應用在數款中國國產主流品牌手機上，意味著這些手機內裝了國產的記憶體晶片，未來更將與中國多家龍頭企業設立聯合實驗室，預計研發更加快速、消耗更少的新一代儲存系統與晶片，努力解決國產記憶體晶片的「卡脖子」難題。
為在中美科技戰中提升半導體自給自足率，中美科技戰如火如荼之際，中國政府加緊將資源挹注到面臨經營困境的晶片巨頭身上，其中被官方寄予厚望的記憶體晶片龍頭長江存儲更是獲得政府半導體產業投資基金「大基金」的第二期金援，預計將注入129億元人民幣（約新台幣571億元）資金入股，這顯示北京當局有意擴大對本土晶片產業的支持，藉此舉穩定內部軍心。