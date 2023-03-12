經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

經典賽／大谷三分砲又被故意保送　日本5：0領先澳洲

▲確定拿到晉級資格的日本仍火力全開，比賽前段就取得大幅領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲確定拿到晉級資格的日本仍火力全開，比賽前段就取得大幅領先。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

WBC世界棒球經典賽B組，已確定拿下晉級門票的日本今迎戰澳洲，前2局就掃出5安打，包括大谷翔平的三分砲，共灌進5分，取得5：0領先。

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B組戰況已經逐漸明朗，三連勝的日本已經篤定晉級，本場比賽只要擊敗澳洲就能拿下分組第1。至於手握兩勝的澳洲，只要本場贏日本或下一戰贏捷克，同樣也能拿到八強門票。

今日擔任先攻的日本，首局就火力全開，開路先鋒努特巴爾敲安後，近藤健介也敲安，第三棒大谷翔平則鎖定一顆曲球，大棒一揮敲出三分打點全壘打。

經典賽／世界的大谷！　敲超大號三分砲、本屆首轟出爐

▲日本隊二刀流好手大谷翔平，今首局就敲出三分砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊二刀流好手大谷翔平，今首局就敲出三分砲。（圖／美聯社／達志影像）
澳洲先發投手Will Sherriff投不滿一局就被打退場，總計只投了0.2局，被敲出2支安打、1保送，挨了大谷的全壘打，總共失掉3分。

日本此役派出歐力士王牌山本由伸，首局就飆出2K，無失分；而二局下日本攻勢再起，再從中繼投手Luke Wilkins敲出3支安打，大谷翔平則直接被「敬遠」保送，灌進2分，前2局就取得5：0領先。


日本先發打序

第1棒　中外野　努特巴爾

第2棒　右外野　近藤健介

第3棒　指定打擊　大谷翔平

第4棒　三壘　村上宗隆

第5棒　左外野　吉田正尚

第6棒　一壘手 山川 穗高

第7棒　二壘手 山田 哲人

第8棒  游擊手 中野 拓夢

第9棒  捕手　中村 悠平

先發投手 山本 由伸


澳洲先發打序

第1棒　左外野手 Tim Kennelly

第2棒　DH  Alex Hall

第3棒　二壘手Robbie Glendinning

第4棒　三壘手　Darryl George

第5棒　中外野　Aaron Whitefield

第6棒　一壘手 Rixon Wingrove

第7棒　游擊野 Logan Wade

第8棒  捕手 Robbie Perkins

第9棒  右外手 Ulrich Bojarski

先發投手 Will Sherriff

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