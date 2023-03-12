經典賽／大谷三分砲又被故意保送　日本5：0領先澳洲

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今日擔任先攻的日本，首局就火力全開，開路先鋒努特巴爾敲安後，近藤健介也敲安，第三棒大谷翔平則鎖定一顆曲球，大棒一揮敲出三分打點全壘打。
經典賽／世界的大谷！ 敲超大號三分砲、本屆首轟出爐
澳洲先發投手Will Sherriff投不滿一局就被打退場，總計只投了0.2局，被敲出2支安打、1保送，挨了大谷的全壘打，總共失掉3分。
日本此役派出歐力士王牌山本由伸，首局就飆出2K，無失分；而二局下日本攻勢再起，再從中繼投手Luke Wilkins敲出3支安打，大谷翔平則直接被「敬遠」保送，灌進2分，前2局就取得5：0領先。
日本先發打序
第1棒 中外野 努特巴爾
第2棒 右外野 近藤健介
第3棒 指定打擊 大谷翔平
第4棒 三壘 村上宗隆
第5棒 左外野 吉田正尚
第6棒 一壘手 山川 穗高
第7棒 二壘手 山田 哲人
第8棒 游擊手 中野 拓夢
第9棒 捕手 中村 悠平
先發投手 山本 由伸
澳洲先發打序
第1棒 左外野手 Tim Kennelly
第2棒 DH Alex Hall
第3棒 二壘手Robbie Glendinning
第4棒 三壘手 Darryl George
第5棒 中外野 Aaron Whitefield
第6棒 一壘手 Rixon Wingrove
第7棒 游擊野 Logan Wade
第8棒 捕手 Robbie Perkins
第9棒 右外手 Ulrich Bojarski
先發投手 Will Sherriff