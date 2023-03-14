官商勾結暴力性虐噤聲多年　Netflix撐腰曝不能說的祕密

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OTT龍頭撐腰 傳統媒介不敢播的他們做
日本2019年上映的電影《新聞記者》直接大膽批判執政者安倍晉三，把日本政治腐敗搬上大銀幕，也因故事太敏感，導演藤井道人透露，當年接到電影邀約時，曾憂心會被業界冷凍，因此婉拒過2次；當時也沒有女星敢接演，最後由韓星沈恩敬挑大梁；即使男主角是影帝松坂桃李，作品的宣傳亦十分受限，頻頻被打壓。
最終《新聞記者》獲得「日本奧斯卡」最佳電影、影帝、影后、最佳導演、最佳劇本、最佳剪輯等殊榮，連坎城影展金棕櫚獎得主是枝裕和都力挺，他盛讚：「這不只是一部關於報業記者職業的電影。而是告誡人們，在這個時代不應明哲保身，而是應該守節的一套電影。」影評前田有一表示，此作暗諷當時的安倍晉三政權，並認為在日本的氣氛下，兩人願意主演這種敏感題材，相當有勇氣。
就在2020年初，電影製片河村光庸構想《新聞記者》影集企劃，成功吸引Netflix上門合作，並指名要再由電影版的導演藤井道人執導。而影集所揭露的日本政治幕後黑暗面，也受到國內外觀眾熱烈討論。
取材真實人生 邪教、政壇醜聞如實呈現
除了日本導演透過OTT影響力，以《新聞記者》揭露日本政治的腐敗；近期話題度高的《以神之名：信仰的背叛》也將南韓邪教「攝理教會」和教主鄭明析結合司法內部人員的醜聞，透過OTT的方式讓更多不熟知此歷史的民眾、外國人以及後輩年輕人深入瞭解，同時傳達警世目的。
《以神之名：信仰的背叛》將鄭明析透過「攝理教會」假借傳教，進而達成性侵女性目的的過程完整呈現，受害者逾百位，遍布日本、台灣、香港、中國等地。鄭明析從被揭發、逃亡各國、拘捕至入獄期間，其實都有「攝理教徒」李姓檢察官暗中幫忙，多次指導鄭明析如何脫罪，進而發現鄭明析背後勢力可觀，延伸各處。
其實目前OTT上的作品，多以電視、電影、綜藝節目為多數，南韓的製作人中，也只有電視劇製作人、綜藝節目製作人有能力將播出範圍擴張到OTT；但《以神之名》紀錄片是由現任「MBC電視台」時事教育節目的趙姓製作人執導，這次成功將時事教育在國際OTT上取得成果，不少製作人因此受到激勵。
傳統媒介 VS. OTT 差異認知與改善
趙姓製作人透露，其實Netflix非常願意投資、跟各方合作，而且「他們說什麼都可以做」，CG製作團隊、製作費與製作時間都不是問題，只要企劃好不怕沒人看，所以製作人沒有理由拒絕挑戰。不過《以神之名》因為鄭明析臨時申請禁播假處分的關係，讓該紀錄片備受各界關注，這也是韓國Netflix首次的假處分申請處理，同時驗證OTT在社會的影響力與擴大反證，也開始有人將OTT視為「媒體」。
SBS電視台的時事教育製作人表示，電視播出時事議題、紀錄片的編制較少，還有收視率低迷的問題考量，在這樣受限的環境下，確實需要新的突破；雖然有觀看審查規範，但OTT比起電視廣播，呈現方式較為自由，能處理的審查制度程度也就不同，但若有不宜青少年收看的範圍，影像委員會也會出手，視情況調整限制分類。
《以神之名：信仰的背叛》爭議不斷，南韓的廣播通信審議委員會也未有審議Netflix的先例，若該紀錄片涉及違法以及有明確傷害證據，根據訊息通訊審議規定的第15條第1項，他們有權刪除並下架該片，但通信審議主要是以非法影像作為對象，若刪除或中斷《以神之名》的時事教育內容播出，應無法避免收到過度侵害自由表現的批評，屆時Netflix也可能會採取法律措施，因此為了避免播出限制爭議，未來可能會訂製OTT審議規範，制定罰款或勸告等選擇方式。