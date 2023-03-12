《黑暗榮耀》導演被踢爆校園暴力　改口承認是加害人

Netflix韓劇《黑暗榮耀》故事圍繞在女主角高中遭受校園暴力，長大後向霸凌5人幫復仇。其中一幕是宋慧喬的角色「文同珢」高中版，被金建右的角色「孫慏梧」高中版出拳痛毆，畫面看了令人不捨，但諷刺的是將劇情拍得如此直擊人心的導演安吉鎬，被同學踢爆是校園暴力的加害人，在高中時代曾經撂人打學弟。
記者羅凌筠/綜合報導
安吉鎬1996年在菲律賓國際學校留學，一名網友自稱與他同校，爆料當年高三的安吉鎬和國二的女同學交往，國二女友因此被同學取笑，安吉鎬知道了以後，撂10多人圍毆學弟，將近2小時的過程中威脅道「是誰嘲笑我的女友」、「拿刀來」、「捅他」，在安吉鎬的教唆下，他們之後也常常被學長毆打。
對此，安吉鎬原先否認校園暴力，主張「完全沒有那種事，怎麼想都沒有成群結隊打人的記憶」，過了2天又翻供，改口認了霸凌，今（12）日表示留學時期聽說女友因為他在學校淪為笑柄，情緒瞬間激動，造成他人無法抹滅的傷害，「我在內心深深請求當事人的原諒，如果有機會的話，我想親自見面，表達謝罪的心情。」
※【NOWnews 今日新聞
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