甄子丹遭10萬連署抵制！奧斯卡不表態 王丹將赴現場抗議
香港武打巨星甄子丹今年獲選為中國香港區的全國政協委員代表，預計將在明（13）舉辦的第95屆奧斯卡金像獎擔任頒獎嘉賓。不過因為今年二月底他在受訪時稱2019年反送中運動「是暴動而非抗議」，引發將近十萬人連署撤銷其登台頒獎資格；對此，奧斯卡委員會至今仍未有反應，中國民運人士王丹不滿預告將到奧斯卡典禮現場抗議。
國際中心楊智傑／綜合報導
甄子丹今年2月接受時尚雜誌《GQ Hype》訪問，期間先是批評西方媒體對中國偏頗報導，點名《BBC》、《CNN》都不曾報導中國的高速公路、建築、便利生活，被問及香港反送中運動時，更稱自己在親身經歷後認知「那並不是場示威抗議，而是一場暴動」。
言論引發不少中國、香港民運人士不滿，呼籲奧斯卡撤銷邀請甄子丹登台頒獎的連署，截至今日約有十萬人響應。中國智庫所長、民運人士王丹表示，甄子丹的親中言論罔顧中國防疫政策為人民生活帶來的重大人道災難，也無視了獨裁者打壓公民社會，「如果是美國電影藝術與科學學院擔任頒獎嘉賓，是極為不適當的做法，是對自由民主理念的踐踏，是對中國獨裁政權的叩頭行為」。
王丹提到，奧斯卡獎組委會並未對十萬人連署的要求做出任何反應，為此將與王軍濤，方政，陳維明等中國知名民運人士，於頒獎典禮當天，前往現場，「直接表達我們的抗議和不滿，表達我們對香港人民的支持。」