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BLACKPINK來台1／女神「賺錢密碼」解密！動手指吸金上億

▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女天團BLACKPINK將於3月18日二訪寶島開唱，自從4位女孩JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA在2022年宣布來台的那一刻，全高雄的周邊經濟效益迅速起飛，除了飯店住房率間間客滿一房難求，客運、公車、火車、高鐵到飛機的訂票、乘載人潮也非常可觀，不少單位已擬定管制計畫，準備迎接BLACKPINK帶來的現象級影響。揪竟BLACKPINK到底是誰？《NOWnews今日新聞》來為讀者一一介紹。

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▲▼JENNIE（上圖，下起）、ROSÉ、JISOO、LISA在各國擁護百萬粉絲。（圖／BLACKPINK臉書）
▲▼JENNIE（上圖，下起）、ROSÉ、JISOO、LISA在各國擁護百萬粉絲。（圖／BLACKPINK臉書）
▲▼JENNIE（上圖，下起）、ROSÉ、JISOO、LISA在各國擁護百萬粉絲。（圖／BLACKPINK臉書）
 
▲▼JENNIE（上圖，下起）、ROSÉ、JISOO、LISA在各國擁護百萬粉絲。（圖／BLACKPINK臉書）
 
▲▼JENNIE（上圖，下起）、ROSÉ、JISOO、LISA在各國擁護百萬粉絲。（圖／BLACKPINK臉書）
 
BLACKPINK是南韓四大娛樂公司之一的「YG娛樂」繼女天團2NE1後，相隔7年推出的第二組女團，公司解釋團名BLACKPINK的由來，是想否定「粉紅色是最美的顏色」含義，同時附有「漂亮並不代表全部」的反轉意義，直指成員不僅具備外貌，堅強實力也是不容小覷。她們更打破團體必有隊長角色的框架，認為「每一位在不同的領域均具有領導能力」，不想讓成員有比較心態和帶來壓力，所以BLACKPINK決定不設立隊長一職。

BLACKPINK是由來自泰國、南韓、韓裔紐西蘭等國籍的JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA四位女生組成，她們平均身高165公分，4位長相一公開，便驗證公司對於「BLACKPINK」的優越外貌理念，加上4人歌唱、饒舌、舞藝出眾吸睛，使得個人IG帳號每日以萬為單位持續增加，截至3月16日下午2點為止，分別為JENNIE（7575萬）、ROSÉ（6861萬）、JISOO（7017萬）、LISA（9024萬），官方IG也有5381萬人追蹤，YouTube將邁向8500萬大關。

JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA堪稱當今「社群流量密碼女神」，隨手上傳1張照片，輕輕鬆鬆破5至800萬以上讚數，這迅速的人口按讚量，亦讓她們成為時裝精品、美妝新寵兒，輕鬆達到帶貨即斷貨的效果。

根據社群媒體分析網指出，2020年起，200萬粉絲的IG帳號價值為17億韓元，由此推測JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA的帳號價值分別約692億韓元（約17.6億台幣）、578億韓元（約14.7億台幣）、629億韓元（約16億台幣）、748億韓元（約19億台幣）。

社交媒體編輯企業Speakrj曾以5000萬追蹤數的IG帳號估計，若是發一篇業配文，廠商需開價11.6億韓元（約台幣約台幣2900萬元）才行，BLACKPINK就算未推出音樂作品，靠業配收入亦能溫飽度日，吸睛力可見一斑。

BLACKPINK將於3月18日、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會，2場近9萬張門票已全數售罄。

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