BLACKPINK來台1／女神「賺錢密碼」解密！動手指吸金上億

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BLACKPINK是由來自泰國、南韓、韓裔紐西蘭等國籍的JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA四位女生組成，她們平均身高165公分，4位長相一公開，便驗證公司對於「BLACKPINK」的優越外貌理念，加上4人歌唱、饒舌、舞藝出眾吸睛，使得個人IG帳號每日以萬為單位持續增加，截至3月16日下午2點為止，分別為JENNIE（7575萬）、ROSÉ（6861萬）、JISOO（7017萬）、LISA（9024萬），官方IG也有5381萬人追蹤，YouTube將邁向8500萬大關。
JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA堪稱當今「社群流量密碼女神」，隨手上傳1張照片，輕輕鬆鬆破5至800萬以上讚數，這迅速的人口按讚量，亦讓她們成為時裝精品、美妝新寵兒，輕鬆達到帶貨即斷貨的效果。
根據社群媒體分析網指出，2020年起，200萬粉絲的IG帳號價值為17億韓元，由此推測JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA的帳號價值分別約692億韓元（約17.6億台幣）、578億韓元（約14.7億台幣）、629億韓元（約16億台幣）、748億韓元（約19億台幣）。
社交媒體編輯企業Speakrj曾以5000萬追蹤數的IG帳號估計，若是發一篇業配文，廠商需開價11.6億韓元（約台幣約台幣2900萬元）才行，BLACKPINK就算未推出音樂作品，靠業配收入亦能溫飽度日，吸睛力可見一斑。
BLACKPINK將於3月18日、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會，2場近9萬張門票已全數售罄。
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