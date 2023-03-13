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開發新水源並規劃地下水補注區　陳其邁空中勘察高屏溪

▲心繫水情，高雄市長陳其邁昨天甫從日本考察返台回國後，今天一早旋即與中央水利署、水資源專家丁澈士教授及水利局，搭直昇機執行空中勘察高屏溪流域的任務，不放棄任何一滴可用水源。（圖／高市府提供）
▲心繫水情，高雄市長陳其邁昨天甫從日本考察返台回國後，今天一早旋即與中央水利署、水資源專家丁澈士教授及水利局，搭直昇機執行空中勘察高屏溪流域的任務，不放棄任何一滴可用水源。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄自3月8日起水情變為黃燈夜間減壓供水，水情嚴峻，高雄市長陳其邁12日一早即與中央水利署、水資源專家丁澈士教授及高市府水利局，共同搭乘直昇機執行空中勘察高屏溪流域的任務，經評估中上游約可再開發9-12萬噸的伏流水或地下水，就近引入嶺口淨水場或借由南化聯通管等輸送到各淨水場，建議中央加速辦理里嶺伏流水工程，每日約可提供高雄市10萬噸水源。

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▲高屏溪流域沖積平原地下水豐沛，旱季地面水減少時，可提供穩定的水源，評估中上游約可再開發9-12萬噸的伏流水或地下水。（圖／高市府提供）
▲高屏溪流域沖積平原地下水豐沛，旱季地面水減少時，可提供穩定的水源，評估中上游約可再開發9-12萬噸的伏流水或地下水。（圖／高市府提供）
勘察後討論到高屏溪流域沖積平原地下水豐沛，旱季地面水減少時，可提供穩定的水源，評估中上游約可再開發9-12萬噸的伏流水或地下水，就近引入嶺口淨水場或借由南化聯通管等輸送到各淨水場，建議中央加速辦理里嶺伏流水工程，每日約可提供高雄市10萬噸水源。並建請中央加快辦理里嶺伏流水工程，積極往高屏溪中上游開發伏流水及地下水，並透過河道疏濬挖掘地下水補注池。

▲經評估中上游約可再開發9-12萬噸的伏流水或地下水，就近引入嶺口淨水場或借由南化聯通管等輸送到各淨水場，建議中央加速辦理里嶺伏流水工程，每日約可提供高雄市10萬噸水源。。（圖／高市府提供）
▲經評估中上游約可再開發9-12萬噸的伏流水或地下水，就近引入嶺口淨水場或借由南化聯通管等輸送到各淨水場，建議中央加速辦理里嶺伏流水工程，每日約可提供高雄市10萬噸水源。。（圖／高市府提供）
此外，目前高屏溪開發的抗旱地下水井及伏流水約有126萬噸以上，主要集中在中下游，有必要設置地下水補注區，初步評估佛光山至高美大橋上游河段，地層主要為粗砂及礫石層透水性高，可藉由河道疏濬工作，開挖地下水補注水池，確保地下水源永續利用。

▲心繫水情，高雄市長陳其邁昨天甫從日本考察返台回國後，今天一早旋即與中央水利署、水資源專家丁澈士教授及水利局，搭直昇機執行空中勘察高屏溪流域的任務，不放棄任何一滴可用水源。（圖／高市府提供）
▲心繫水情，高雄市長陳其邁昨天甫從日本考察返台回國後，今天一早旋即與中央水利署、水資源專家丁澈士教授及水利局，搭直昇機執行空中勘察高屏溪流域的任務，不放棄任何一滴可用水源。（圖／高市府提供）
會後，陳其邁市長立即指示水利局，將今日勘察成果彙整於 2023 南方治理平台首長會議中商討合作，儘速研擬地下水補注計畫向中央申請許可，持續與水利署共同推動多元水資源開發。並呼籲大家一起節約用水，共體時艱度過這次的旱季。

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