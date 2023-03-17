小S「背後批評來賓」當場被抓包！尷尬場面曝：不知怎接

BLACKPINK來台2／20億金曲降臨高雄！真人直接唱給你聽

▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女天團BLACKPINK來台倒數中，台灣BLINK（粉絲名）再也不用透過音樂平台思念女神，馬上就有真人版JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA站在南台灣，唱破億金曲給你們聽！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲BLACKPINK的作品首首觀看都破億次。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK的作品首首觀看都破億次。（圖／BLACKPINK臉書）
BLACKPINK出道就以朗朗上口的洗腦旋律與簡單語助詞歌詞、砸重金拍華麗MV來奠定專屬特色，她們鮮少走當今流行的長版劇情式風格拍MV，以致獨特舞步與時尚造型容易被看見；MV觀看成績也是數一數二驚人，最高為《Ddu-Du Ddu-Du》的20億點閱，最低則為《Ready For Love》的1.2億，值得一提的是，《Ready For Love》整段影片都未有BLACKPINK真人演出，僅靠虛擬人物撐場3分鐘，仍有1億人口願意動手指買單。

4位成員目前推出的MV觀看數，由高至低分別為《Ddu-Du Ddu-Du》20億、《Kill This Love》17億、《Boombayah》15億、《As If It's Your Last》12億、《How You Like That》11億、《WHISTLE》8.3億、《Ice Cream》8.2億、《Playing with Fire》8億、《Lovesick Girls》6.5億、《Pink Venom》5.6億、《Shut Down》3.7億、《Stay》3.3億、《Ready For Love》1.2億。

其實BLACKPINK甫出道就獲封「怪物新人」，她們在2019年曾被《福布斯》雜誌評為年度韓國最有影響力的名人，以及首個女性韓國團體參加《福布斯》雜誌「30 Under 30 Asia」，同時也是第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子組合。BLACKPINK目前是Spotify關注人數最多的女性群體，也是全球YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號。

《告示牌》曾為4人發布一篇題為「關於BLACKPINK的10個真實」報導，探討BLACKPINK對韓國流行音樂的影響與重要性，並敬稱她們是「本時代最具影響力的組合之一」。而去年BLACKPINK也成為第一組登上《滾石雜誌》美國版雜誌封面的亞洲女團，亦是該雜誌有史以來第三組登上封面的女團。

BLACKPINK將在3月18日、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會，2場近9萬張門票已全數售罄。

▲BLACKPINK是南韓大勢女團。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK是南韓大勢女團。（圖／BLACKPINK臉書）



更多「BLACKPINK來台」相關新聞。

《黑暗榮耀2》凶手爆冷門結局看到傻！宋慧喬:涎鎮好冤枉

《黑暗榮耀2》他拿套套玩弄涎鎮！同珢閨密刪嘿咻房畫面

《黑暗榮耀2》涎鎮2支新電棒開燒！宋慧喬落淚：妳成功了

《黑暗榮耀2》度領「無精症」被涎鎮戴綠帽？編劇解答了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀