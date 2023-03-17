BLACKPINK來台2／20億金曲降臨高雄！真人直接唱給你聽

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4位成員目前推出的MV觀看數，由高至低分別為《Ddu-Du Ddu-Du》20億、《Kill This Love》17億、《Boombayah》15億、《As If It's Your Last》12億、《How You Like That》11億、《WHISTLE》8.3億、《Ice Cream》8.2億、《Playing with Fire》8億、《Lovesick Girls》6.5億、《Pink Venom》5.6億、《Shut Down》3.7億、《Stay》3.3億、《Ready For Love》1.2億。
其實BLACKPINK甫出道就獲封「怪物新人」，她們在2019年曾被《福布斯》雜誌評為年度韓國最有影響力的名人，以及首個女性韓國團體參加《福布斯》雜誌「30 Under 30 Asia」，同時也是第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子組合。BLACKPINK目前是Spotify關注人數最多的女性群體，也是全球YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號。
《告示牌》曾為4人發布一篇題為「關於BLACKPINK的10個真實」報導，探討BLACKPINK對韓國流行音樂的影響與重要性，並敬稱她們是「本時代最具影響力的組合之一」。而去年BLACKPINK也成為第一組登上《滾石雜誌》美國版雜誌封面的亞洲女團，亦是該雜誌有史以來第三組登上封面的女團。
BLACKPINK將在3月18日、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會，2場近9萬張門票已全數售罄。
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