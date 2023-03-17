BLACKPINK來台3／曾被笑只有9首歌！4年前林口最慘狀況曝

BLACKPINK於2016年以《Whistle》一曲出道爆紅，在出道2年3個月期間，僅推出9首韓語音樂作品，包含《Boombayah》、《Playing with Fire》、《Stay》、《As If It's Your Last》、《Ddu-Du Ddu-Du》、《Forever Young》、《Really》、《See U Later》等，歌曲在各國音樂榜單名列前茅，她們就宣布要舉辦世界巡迴演唱會，台灣也在BLACKPINK踩點名單之一，當時不少粉絲就疑惑，作品未湊滿10首的情況下，大規模演出真的有望辦成？
《NOWnews今日新聞》曾於2019年3月3日採訪BLACKPINK於林口舉辦的演唱會，雖然官方表示票房近9000人，但當時搖滾區後段位置明顯空缺，看台以及三樓座位也未坐滿，而當年歌單總計18首，除了上述9首作品，還包含JENNIE的《SOLO》、跟Dua Lipa的合作歌曲《Kiss and Make Up》等，而整場演出未滿2小時（晚間6點26分開演，至8點10分結束），粉絲仍聽得相當滿足，JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA也不斷與台下互動、拍照，相當敬業。
當年遭譏作品數量不足，卻硬要開巡迴演唱會的BLACKPINK，如今已成一票難求的國際女團，即使最貴票價開到1張8800元，以3月18日、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦的2場《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會近9萬張票券全數售罄的情況來看，顯現這4年來她們的努力與成長，女天團當之無愧。