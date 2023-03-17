小S「背後批評來賓」當場被抓包！尷尬場面曝：不知怎接

BLACKPINK來台3／曾被笑只有9首歌！4年前林口最慘狀況曝

▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK將於18日、19日在高雄開唱。（圖／BLACKPINK臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女天團BLACKPINK將於3月18日、19日在高雄開唱，這是4位女孩JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA繼2019年3月3日後二度訪台，時間過了4年，如今她們的地位與演唱會規格通通三級跳，從8000人的林口體育館，晉升到一場能容納4.5萬人的高雄世運主場場地辦演唱會，至於票價最便宜維持2300元不變，而最貴的搖滾區從5800元漲至8800元，驗證BLACKPINK現今的人氣與地位不可忽視。

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▲▼BLACKPINK於2019年在林口開唱，當時購票支持的粉絲不到9000人。（資料圖／NOWnews）
▲▼BLACKPINK於2019年在林口開唱，當時購票支持的粉絲不到9000人。（資料圖／NOWnews）
▲▼BLACKPINK於2019年在林口開唱，當時購票支持的粉絲不到9000人。（資料圖／NOWnews）
 
BLACKPINK於2016年以《Whistle》一曲出道爆紅，在出道2年3個月期間，僅推出9首韓語音樂作品，包含《Boombayah》、《Playing with Fire》、《Stay》、《As If It's Your Last》、《Ddu-Du Ddu-Du》、《Forever Young》、《Really》、《See U Later》等，歌曲在各國音樂榜單名列前茅，她們就宣布要舉辦世界巡迴演唱會，台灣也在BLACKPINK踩點名單之一，當時不少粉絲就疑惑，作品未湊滿10首的情況下，大規模演出真的有望辦成？

事實上，BLACKPINK在2019年來台前，先在日本展開巡演，表演歌單共有17首，除了韓、日版本的作品，4位成員也會準備SOLO表演，以及翻唱Wonder Girls的《So Hot》來湊足整場演出，所以歌單數量並不影響BLACKPINK舉辦世界巡迴演唱會。

《NOWnews今日新聞》曾於2019年3月3日採訪BLACKPINK於林口舉辦的演唱會，雖然官方表示票房近9000人，但當時搖滾區後段位置明顯空缺，看台以及三樓座位也未坐滿，而當年歌單總計18首，除了上述9首作品，還包含JENNIE的《SOLO》、跟Dua Lipa的合作歌曲《Kiss and Make Up》等，而整場演出未滿2小時（晚間6點26分開演，至8點10分結束），粉絲仍聽得相當滿足，JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA也不斷與台下互動、拍照，相當敬業。

當年遭譏作品數量不足，卻硬要開巡迴演唱會的BLACKPINK，如今已成一票難求的國際女團，即使最貴票價開到1張8800元，以3月18日、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦的2場《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會近9萬張票券全數售罄的情況來看，顯現這4年來她們的努力與成長，女天團當之無愧。

▲▼BLACKPINK 2019年台灣演出票價（上）與現今價差。（圖／livenation臉書）
▲▼BLACKPINK 2019年台灣演出票價（上）與現今價差。（圖／livenation臉書）
▲▼BLACKPINK 2019年台灣演出票價（上）與現今價差。（圖／livenation臉書）
 



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