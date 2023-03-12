前金萬興宮「財神殿」開光安座 匠師打造最美金龍也亮相
已有277年歷史的高雄市前金廟萬興宮，主祀清水祖師，香火鼎盛，是高雄十大宗教景點之一。其大約7年前廟前階梯首創3D神龍彩繪「彩龍獻珠」、將傳統的廟宇文化與現代藝術結合，成為拍照打卡熱點。這次全新打造的「財神殿」也是亮點十足，在主祀五路財神的後方壁堵尚有一條金龍，這是由文化部資深傳統匠師以泥塑精心打造，活靈活現，被讚譽為最美金龍；而全台首創的 「金紙販賣機」也亮相。
記者陳美嘉／高雄報導
前金萬興宮新建的「財神殿」於今(12)日舉行盛大的「開光引靈安座大典」，現場擠滿信眾，搶先一睹殿內精緻裝潢。萬興宮主委徐政朝表示，萬興宮財神殿主祀五路武財神，神靈直接由玉皇上帝派靈鎮守，神格神威相當尊崇，殿內配備都獨樹一幟。
殿內有全台唯一獨創的金紙自動販賣機，仿鳳梨銅製功德箱、神龕前懸吊式玻璃門、殿前有Q版門神，突破框架，將傳統與現代結合，每一個細節都做到極緻。另外，除了五尊五路武財神神像外，又以大塊玻璃雕刻東南、東北、西南、西北等各路財神神像掛於牆壁上，整個財神殿可說是金壁輝煌、貴氣十足。
據廟方人員表示，廟宇是為眾生而存在，廟務的推動也要跟著時代走，萬興宮原本奉祀的神尊就很多，因為高雄市區獨立的財神殿很少，五路武財神殿更少，為了滿足眾多信徒的需求，所以奉清水祖指示，興建觀心台、樓頂安座六米高的清水祖師大佛像，一樓就是財神殿，更在多年前聘請3D大師圖龍老師在廟前階梯繪製彩龍獻珠，吸引許多民眾來拍攝取景，加上這次全新打造的財神殿，萬興宮的廟觀是愈夜愈美麗。