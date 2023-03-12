B.I深夜抵台不嫌累！見歌迷1暖舉被感動：此刻的我很美好
人氣南韓歌手B.I（金韓彬）今（12）日在台灣舉辦「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱會，並為現場帶來20多首歌曲，唱了將近3個小時，而且還特別邀請台灣男星吳思賢（小樂）助陣，兩人還大跳《BTBT》讓現場歌迷嗨翻。
記者詹鎰睿/綜合報導
由於10日才剛結束雅加達的演唱會，B.I休息不到1天就火速來台，昨晚抵達桃園機場至下榻飯店時，時間已經接近深夜，但他不嫌累，反而貼心的對所有接機的工作人員表達感謝，當收到主辦單位與粉絲的應援心意時，他更是連聲道謝，「真的非常、非常謝謝大家的費心！我很感動！覺得此時此刻的我很美好！」
這次「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱會，B.I整場獻唱約近3小時，帶來的福利更是讓所有ID（官粉名）大喊「幸福！」其中最珍貴的，莫過於開放搶先觀賞彩排，B.I一看到大家就說：「好久不見了！真的很想念大家！」還可愛的教導粉絲們，等等演唱會正式開演前，在某個段落時，要記得配合簡單的律動，還要大聲地跟著唱。
直到正式演出，B.I才以一襲黑色無袖上衣搭配白色鬆垮褲帥氣登場，臂膀線條完美炸出，並帶來好幾首超強歌曲，讓粉絲完全沒有半秒鐘能移開視線，全場尖叫聲不斷，前後共獻唱近30首歌。
見到台下粉絲不離不棄始終支持，B.I不僅頻頻感謝，也承諾會繼續創作更多好的作品給大家，而所有粉絲們也回應B.I，希望他就算行程再緊、工作再忙，也都要好好照顧身體，場面氛圍相當溫馨。