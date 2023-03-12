美韓明起「11天聯合軍演」 金正恩下令批准反制措施
美韓雙方將自本月13日至23日舉行代號為「自由護盾」的大規模聯合演習，北韓領導人金正恩於黨中央軍委會擴大會議上決議，針對兩國的「戰爭挑釁行動」將採取一系列反制措施，其中包含更具進攻威力的實際行動，藉此加強行使國家戰爭威懾力。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國軍方自明（13）起將與美軍聯合舉行代號為「自由護盾」（FreedomShield，FS23）的軍演，預計進行為期11天的聯合操演。消息一出，北韓官媒《朝中社》便報導稱金正恩主持的重大會議中批准了一系列針對美韓軍演的反制措施，並批美國和韓國的「挑釁」導致局勢走向「危險邊緣」，為此北韓將採取重大實踐措施加以反制。
《韓聯社》分析指出，雖然北韓官媒並未說明「重大實踐措施」內容，但此前金正恩的胞妹金與正同樣警告，北韓準備好採取「壓倒性」打擊行動，又多次發射短程彈道飛彈，北韓料將採取武力示威行動，包含再次進行導彈試射、動員海陸空三軍同樣實施野外機動訓練等。
「自由護盾」聯合演習旨在加強美韓聯防態勢、同盟對應北韓威脅與面對俄烏戰爭等國際安全局勢變化，韓國軍方透露演習內容包含登陸演習、特戰演習、野外機動訓練等，雙方擬協調調度位於印太地區的美國尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）駛入釜山作戰基地並參加聯演。