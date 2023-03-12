假到沒人愛？中國官媒「AI主播」首亮相 表情僵硬遭狂酸
ChatGPT等生成式AI技術發展浪潮下，不少產業嘗試配合運用達到節省人力作用，其中更有搭配「DeepFake」深偽技術而誕生的虛擬主播、虛擬偶像。中國官媒《人民日報》日前也首度公布了一位名為「任小融」的AI女主播自我介紹片段，沒想到由於面貌過於僵硬、聲線死板與肢體動作不自然慘遭中國網友頻頻吐槽。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《人民日報》跟上新媒體浪潮，預計利用擬真技術推出「虛擬新聞主播」服務，在最新對外釋出的影片當中，這名自稱為「任小融」的AI主播身穿端正的黑色套裝，模樣與民眾想像中典型的新聞主播相去不遠。
影片中，AI主播介紹自己能夠365天24小時不間斷工作，還能出現在各種新聞現場，並透過學習數千個真人主播處的新聞報導專業技能，讓她能夠直接與觀眾進行對話，而人們的反應也會納入學習資料庫中，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加智能。」
不過中國網友顯然對此不買單，由於AI主播不論從聲線、表情、肢體到發音都相當生硬、僵直，不少留言批評實在「太假」並不自然，還形容製作水準就像「大學生水平」，更有眼尖網友發現手部動作跟臉部對不上，認為目前技術來看仍無法取代真人、名嘴，而且觀眾的閱聽習慣上仍期待看見真人主播。