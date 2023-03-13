經典賽／中華隊抗荷二連勝！四大超商咖啡、霜淇淋買1送1

謝謝中華隊！7-11限今日特大杯美式25元　莓好奶茶買1送1

▲謝謝中華隊在經典賽帶來的熱血與感動，7-11今日限時一天，特大杯美式、春日莓好系列買1送1。（圖／業者提供）
▲謝謝中華隊在經典賽帶來的熱血與感動，7-11今日限時一天，特大杯美式、春日莓好系列買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

謝謝中華隊為全台灣帶來的熱血與感動，7-11宣布今（13）天祭出一日限定活動，門市推出特大杯美式、春日莓好系列買一送一，若是自帶杯子再扣5元，單杯最低25元開喝；APP線上寄杯也有好康，同步開跑特大美式買2送2、冰淇淋紅茶買1送1等。全家感謝中華隊選手拚戰，祭出FMC小分子氣泡水、威德保健品買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-ELEVEN門市今（13）日推出一日限定活動，特大美式咖啡（60元）、春日莓好冰茶（65元）、春日莓好奶茶（70元）、春日莓好氣泡珍珠（75元）同品項買1送1，若再搭配自帶杯扣5元折扣，等於特大杯美式只要25元，此外還有特大杯拿鐵（70元）買2送1，相當於6.7折。

▲7-11門市在周一推出一日限定活動。（圖／業者提供）
▲7-11門市在周一推出一日限定活動。（圖／業者提供）
APP行動隨時取同步開跑優惠，今（13）日限定、凌晨0點上架開賣，特大杯美式（60元）買2送2、限5萬組，冰淇淋紅茶（65元）買1送1、限2萬組；另有UCC無糖咖啡185g、紅牌速纖飲料330ml同品項買2送2，各限量2萬組。

門市另有麒麟一番搾500ml、Asahi生啤酒500ml、百威啤酒超值限量罐500ml、海尼根啤酒500ml、海尼根0.0零酒精330ml等啤酒，享同品項第2件半價，換算下來是7.5折。此外，「WBC三支付滿額立折優惠」活動也延長至3月13日，買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品等商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，單筆滿222元現折25元、滿888元現折125元，單筆最高可折250元。

▲7-11在APP行動隨時取推出一日限定活動。（圖／業者提供）
▲7-11在APP行動隨時取推出一日限定活動。（圖／業者提供）
foodomo外送平台推出「我挺中華」優惠碼，不限新戶、舊戶皆可輸入使用，外送購買金額達該店家低消門檻，可享運費0元，每帳號限使用一次，限量1000組，限3月13日使用。

全家也向中華隊致敬，今（13）日上午10時起至3月15日，APP隨買跨店取推出快閃感謝活動，包括自有品牌FMC小分子氣泡水系列買1送1，至3月14日還有威德保健商品買1送1，品項包含保健飲品系列（金盞花葉黃素飲、蔬果酵素飲、馬卡勁能飲、膠原美妍飲、薑黃活力飲）、一日補給錠系列、雙酵益生菌；3月21前還可享原味熱狗及RedBull系列5組395元。

▲全家感謝選手，APP祭出多款買一送一。（圖／業者提供）
▲全家感謝選手，APP祭出多款買一送一。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

經典賽／中華隊抗荷二連勝！四大超商咖啡、霜淇淋買1送1

用炸雞當餅皮！開箱肯德基「超級塔可」　下周一全台開賣

限5天！7-11一風堂拉麵37元　全家日本惡魔火鍋買一送一

張育成4分砲！全場球迷敬禮　軍聞社：國防部長還沒換人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀