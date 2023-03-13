謝謝中華隊！7-11限今日特大杯美式25元　莓好奶茶買1送1

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APP行動隨時取同步開跑優惠，今（13）日限定、凌晨0點上架開賣，特大杯美式（60元）買2送2、限5萬組，冰淇淋紅茶（65元）買1送1、限2萬組；另有UCC無糖咖啡185g、紅牌速纖飲料330ml同品項買2送2，各限量2萬組。
門市另有麒麟一番搾500ml、Asahi生啤酒500ml、百威啤酒超值限量罐500ml、海尼根啤酒500ml、海尼根0.0零酒精330ml等啤酒，享同品項第2件半價，換算下來是7.5折。此外，「WBC三支付滿額立折優惠」活動也延長至3月13日，買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品等商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，單筆滿222元現折25元、滿888元現折125元，單筆最高可折250元。
foodomo外送平台推出「我挺中華」優惠碼，不限新戶、舊戶皆可輸入使用，外送購買金額達該店家低消門檻，可享運費0元，每帳號限使用一次，限量1000組，限3月13日使用。
全家也向中華隊致敬，今（13）日上午10時起至3月15日，APP隨買跨店取推出快閃感謝活動，包括自有品牌FMC小分子氣泡水系列買1送1，至3月14日還有威德保健商品買1送1，品項包含保健飲品系列（金盞花葉黃素飲、蔬果酵素飲、馬卡勁能飲、膠原美妍飲、薑黃活力飲）、一日補給錠系列、雙酵益生菌；3月21前還可享原味熱狗及RedBull系列5組395元。
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