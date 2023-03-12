因應台海危機！日媒：G7成員擬建「重要戰略物資」供應鏈
今年5月七大工業國（G7）領袖峰會將在日本廣島舉辦，輪值主席的日相岸田文雄將「經濟安全」列為重要議程之一，根據日媒報導，為因應中國威脅、台海危機與俄烏戰爭長期風險，G7峰會上擬將日本與個別國家建立的供應鏈，擴大為涵蓋所有成員國的「重要戰略物資供應鏈」。
國際中心楊智傑／綜合報導
《日本經濟新聞》今報導指出，日本首相岸田文雄已將「經濟安全」首度列為G7會議的主題，在廣島峰會後預計成員國們將會著手編纂共同文件，研究如何建立一個涵蓋所有成員國的「重要戰略物資供應鏈」。
去年在德國艾爾毛城堡舉行的G7峰會後，「經濟安全」就已經首度列入聯合聲明中，不過對於成員國間建立供應鏈的實際作為並未有明顯方向或做法，報導指出岸田將此議題列入峰會議程一方面是延續去年的聲明內容，另一方面是為了拉攏與中國有密切經濟聯繫的中國，對於防堵美、日技術和貨物經歐陸流向中國有所助益。
報導指出，這份計畫主要是因應中國威脅、基於台灣可能發生的緊急狀況，以及俄烏戰爭拖長的風險來擬定應對措施，計畫預期建立一個機制，指定例如晶片、稀土和其他戰略物資等重要商品對經濟活動不可或缺，為求供應穩定而將這些商品原料建立庫存網絡。