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專訪／男同學中年奉子成婚　竟讓蔡培慧氣到棄教從政

▲蔡培慧的同學因「住在南投」差點結不成婚，令她憤憤不平。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
▲蔡培慧的同學因「住在南投」差點結不成婚，令她憤憤不平。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）

記者顏幸如／專訪

南投立委補選落幕，外界多聚焦朱立倫、賴清德兩位黨主席指揮作戰的成敗及影響，南投選民與當選人蔡培慧身為真正的主角，卻少被談論。《NOWnews》於蔡培慧正式遞補南投第二選區立委的今（13）日，推出4篇系列專訪，由蔡培慧談她的心路轉折、選戰觀察，以及不為人知的小故事，提供不同視角的觀察。

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「蔡培慧」這3個字開始透過媒體被看到，應該是2008年擔任台灣農村陣線祕書長兼發言人之後，當時她是世新大學社發所助理教授，積極參與苗栗大埔案，2014年投入318青年佔領立法院行動，成為決策小組成員，總統蔡英文欣賞蔡培慧在社運界的表現，隔年找她出任不分區立委，一開始她是拒絕的。

後來為什麼答應呢？「被我一個同學結婚的事氣到！他40幾歲才奉子成婚，哇哩咧！」連次文化流行語都跑出來了，可見過了8年還是很氣。前兩天才剛被媒體評為「全台10大人氣未婚女民代」聲量第2名，我以為將聽到一段遺憾的愛情故事，未料她說：「同學和女朋友交往多年，女生的爸爸不願她嫁到『鄉下地方』，為了結婚只好生米煮成熟飯。」

▲蔡培慧認為，台灣的城鄉差距可以進化為城鄉共好。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
▲蔡培慧認為，台灣的城鄉差距可以進化為城鄉共好。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
蔡培慧出生在南投魚池日月潭邊、一個叫「頭社」的小山村，和弟弟跟著種田的阿公阿嬤生活，國中時期北上和從事勞務的爸媽團聚。即便小學畢業領了全校第一的縣長獎，她在競爭激烈的城市不再閃亮耀眼，高職、商專半工半讀完成學業。但童年的成長經驗在靈魂裡生了根，她到世新社發所讀碩士、博士唸台大生物產業傳播暨發展研究所，改名前叫農業推廣學系。

城鄉差距不只反映在生活便利性上，還生根在人的心裡。而她，典型從鄉村奔向城市求學、謀職的孩子，無法忍受「看不起鄉下」這事。「我自己是做農業研究的，知道這些年農村的落差越來越大，基本的生活如醫療平權、教育交通都沒完整，需要有一個人來做。」

從事社會運動也是另種形式的「做」，因此當蔡英文以「你了解農村邏輯、你了解問題所在、你想做農業結構改革，我們一起試試看好嗎？」企圖說服蔡培慧，一開始她並未動心，卻被國小同學的婚姻大事「激怒」，決定放棄教職，全心投入公共事務。

921災後回鄉投入重建的熱血女孩，7、8年後從台北回來，決定再也不離開，她以政治專業工作者自居，希望在學術殿堂學得的理論，可以在家鄉獲得實踐，讓更多人不必因「住在鄉下」被看不起，無論是不分區立委、中辦執行長，她努力改變現狀，「不是縮短城鄉差距，而是推動城鄉共好，時代不一樣了，台灣人要科技業，也要健康的蔬菜，這些都可以透過城鄉共好並存。」

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