專訪／男同學中年奉子成婚　竟讓蔡培慧氣到棄教從政

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後來為什麼答應呢？「被我一個同學結婚的事氣到！他40幾歲才奉子成婚，哇哩咧！」連次文化流行語都跑出來了，可見過了8年還是很氣。前兩天才剛被媒體評為「全台10大人氣未婚女民代」聲量第2名，我以為將聽到一段遺憾的愛情故事，未料她說：「同學和女朋友交往多年，女生的爸爸不願她嫁到『鄉下地方』，為了結婚只好生米煮成熟飯。」
蔡培慧出生在南投魚池日月潭邊、一個叫「頭社」的小山村，和弟弟跟著種田的阿公阿嬤生活，國中時期北上和從事勞務的爸媽團聚。即便小學畢業領了全校第一的縣長獎，她在競爭激烈的城市不再閃亮耀眼，高職、商專半工半讀完成學業。但童年的成長經驗在靈魂裡生了根，她到世新社發所讀碩士、博士唸台大生物產業傳播暨發展研究所，改名前叫農業推廣學系。
城鄉差距不只反映在生活便利性上，還生根在人的心裡。而她，典型從鄉村奔向城市求學、謀職的孩子，無法忍受「看不起鄉下」這事。「我自己是做農業研究的，知道這些年農村的落差越來越大，基本的生活如醫療平權、教育交通都沒完整，需要有一個人來做。」
從事社會運動也是另種形式的「做」，因此當蔡英文以「你了解農村邏輯、你了解問題所在、你想做農業結構改革，我們一起試試看好嗎？」企圖說服蔡培慧，一開始她並未動心，卻被國小同學的婚姻大事「激怒」，決定放棄教職，全心投入公共事務。
921災後回鄉投入重建的熱血女孩，7、8年後從台北回來，決定再也不離開，她以政治專業工作者自居，希望在學術殿堂學得的理論，可以在家鄉獲得實踐，讓更多人不必因「住在鄉下」被看不起，無論是不分區立委、中辦執行長，她努力改變現狀，「不是縮短城鄉差距，而是推動城鄉共好，時代不一樣了，台灣人要科技業，也要健康的蔬菜，這些都可以透過城鄉共好並存。」