專訪／小英女孩選後「入流」？蔡培慧自爆曾動念告別政壇

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立委補選時，蔡培慧天天被對手陣營嘲笑「3年連選3次，民進黨在南投沒人了嗎？」為什麼有屢敗屢戰的勇氣？她向《NOWnews》記者透露「縣長選輸後，有幾天我蠻失落的，一直對自己說『蔡培慧你該清醒了！你不適合選舉！你應該要告別政治！』」
但她不想離開南投，心裡盤算就地找一份教職，回到當不分區立委前，邊教書邊投入社會運動的日子。此時總統蔡英文、副總統賴清德先後打電話，遊說她投入補選。「我很誠實的告訴他們，選舉就是要以選贏為目標。我的個人特質或許還不錯，但實在很不會選舉，或許是個性、或許是選戰策略錯誤，總之我覺得自己不OK。」
蔡培慧對自己產生懷疑，賴清德卻反向思考，告訴她雖已連輸2次，但每選完一次，和對手差距就拉近一步，「這數據代表很多人知道妳，但是還不夠，還要再拚！你不足的地方我會施力。」
的確，先前的幾份民調，蔡培慧一直是好感度高、知名度低。決定第3度上場後，她努力找出認知落差，「選民對妳說的大建設不見得有感，日常生活才是他們最關心的」。她轉換角色，變回原本很會做田調的蔡老師，透過訪談與溝通，分析出在地人最關心的是醫療、交通、老人福利和垃圾4大項。「不是每個人都想聽落落長的政策，選民更想要你聽他們講話」。
從自我實踐到貼近人群，蔡老師從第一關升級了！「選舉的學習之路」就此神展開，如同一般人看到的，她有最高規格的「黨中央12人幕僚群」負責空戰、有「最強催票機」賴清德帶著她跑了35個公開行程。這位專屬教練不僅親自示範如何和鄉親「交陪」，更利用車程時間直接反饋，像是說「你政策不要講那麼多」、「剛剛提到阿嬤的故事，很好、很貼近人心」，委婉引導她修正。
蔡培慧笑著說，她就這樣一點一點從不分區立委的「政策控」進化成「鄉親控」了，自己把台下選民當家人，提到過往遺憾和傷痛時，哭得醜巴巴也不在乎，「蔡培慧的人格特質就是真誠、不偽裝！我先用故事當引子，闡述政策不超過10句，讓大家更了解我的動機和目標。」
猶如張無忌向張三丰習太極拳般，賴清德傳授化繁馭簡的選舉心法，有功夫底子的蔡培慧心領神會，修成獨門招式，功成之際「感謝主席手把手的教我」。得知外界解讀為向新系靠攏，利用吃飯時間受訪的她，語速突然加快：「我不是為派系投入政治的，是為了城鄉共好！」麵叉在瓷盤上發出「匡啷」聲響，發現政策控那面又跑出來，她連忙自我調侃：「我還不知道被講成小英女孩呢！那陳吉仲是小英男孩嗎？」這問題似乎難以回答，但陳吉仲是她好戰友一事，無誤！