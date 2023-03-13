專訪／選舉像極了愛情！看到民進黨隱憂　蔡培慧：我焦慮

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南投立委補選從一開始的冷冷清清，拚到投票率46.6%，僅次於一年前殺得血流成河的中二立委補選，蔡培慧認為，除了泛綠總動員、議題獲中間選民共鳴，年輕人也是重要關鍵，民進黨青年部的國務青，更讓這場選戰有著清新氣息。
民進黨透過國務青培育年輕人，南投補選是最佳實習場所，這群年輕人正好可以印證，學理和真實選戰有何不同？或許是原本的大學老師身份，讓蔡培慧對來自全國各地的國務青更加關心，得知他們主動當自己分身，要到各村里拜票，蔡培慧千叮嚀萬交待不要趕行程、不要忙宣傳，「放慢腳步和長輩聊天、用心傾聽才能接收真實的聲音，否則只會聽到客套話」。
因此這場選舉裡，少見因戰況猛烈引起選民反感，這群熱情有朝氣的年輕人不管到哪，老人家都相當開心，也間接實踐蔡培慧「青銀共好」的理想。
然而蔡培慧也看到危機，早年民進黨在大學校園培養有志從政者青年的作法，現在已普遍被國民黨和民眾黨效法。縣長選舉過程中，她感受到民進黨離年輕人越來越遠，因此辦了一場青年營，但遠遠不夠。依現時國務青的人數，若大選時分配到各縣市，恐怕難以周全。
蔡培慧說，自己曾和黨主席賴清德溝通此事，賴清德認為，民進黨執政以來忙著處理檯面上的人與事，中央黨部缺乏系統化建立組織培訓的過程，未來地方民代應該結合地方黨部，並擴大不同年齡層，讓更多人對公共事務擁有熱情和參與能力，找回民進黨當年的情懷。
對於年底的總統大選，蔡培慧憂心的說，除了監票聯盟，台灣的認知作戰已達非常恐怖的狀態，每個人都需要學習媒體識讀，否則難以辨別假消息。她舉缺蛋為例，「這是國際性問題，且台灣人吃蛋比例是幾年前的3、4倍，但我們聽到的多是謾罵而非理性討論。真正理性的人不願參與叫囂，因此越來越多人不想看政治新聞、不輕易對公共事務發表意見。」她認為這對長期的民主發展，絕非好的狀態。