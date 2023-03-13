金門上兵失聯！傳游到對岸　陳玉珍曝家屬說法：無欠鉅款

專訪／選舉像極了愛情！看到民進黨隱憂　蔡培慧：我焦慮

▲戴上兔寶寶耳朵道具的國務青，為選舉增添幾許趣味感。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
▲戴上兔寶寶耳朵道具的國務青，為選舉增添幾許趣味感。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）

記者顏幸如／專訪

南投立委補選落幕，外界多聚焦朱立倫、賴清德兩位黨主席指揮作戰的成敗及影響，南投選民與當選人蔡培慧身為真正主角，卻少被談論。《NOWnews》於蔡培慧正式遞補南投第二選區立委的今（13）日，推出4篇系列專訪，由蔡培慧談她的心路轉折、選戰經驗，以及不為人知的小故事，提供不同視角的觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有人說以前的選舉像親情，講究血濃於水、人不親土親，血統純正更能大加分；如今的選舉像愛情，不管之前挺哪一黨，選民感覺不對了就走人。蔡培慧說，她在這場補選直面自己的缺陷，也看到民進黨的危機，「民進黨離年輕人越來越遠」、「很多人拒絕政治新聞、失去對公共事務的熱情」。

南投立委補選從一開始的冷冷清清，拚到投票率46.6%，僅次於一年前殺得血流成河的中二立委補選，蔡培慧認為，除了泛綠總動員、議題獲中間選民共鳴，年輕人也是重要關鍵，民進黨青年部的國務青，更讓這場選戰有著清新氣息。

▲在人口老化的南投縣，國務青的投入為選舉帶來青春活力。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
▲在人口老化的南投縣，國務青的投入為選舉帶來青春活力。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
民進黨透過國務青培育年輕人，南投補選是最佳實習場所，這群年輕人正好可以印證，學理和真實選戰有何不同？或許是原本的大學老師身份，讓蔡培慧對來自全國各地的國務青更加關心，得知他們主動當自己分身，要到各村里拜票，蔡培慧千叮嚀萬交待不要趕行程、不要忙宣傳，「放慢腳步和長輩聊天、用心傾聽才能接收真實的聲音，否則只會聽到客套話」。

因此這場選舉裡，少見因戰況猛烈引起選民反感，這群熱情有朝氣的年輕人不管到哪，老人家都相當開心，也間接實踐蔡培慧「青銀共好」的理想。

▲台中市議員黃守達（右起）、彰化縣議員楊子賢，也是資深的國務青。（圖／翻攝楊子賢臉書，2023.03.13）
▲台中市議員黃守達（前右）、彰化縣議員楊子賢，也是資深的國務青。（圖／翻攝楊子賢臉書，2023.03.13）
然而蔡培慧也看到危機，早年民進黨在大學校園培養有志從政者青年的作法，現在已普遍被國民黨和民眾黨效法。縣長選舉過程中，她感受到民進黨離年輕人越來越遠，因此辦了一場青年營，但遠遠不夠。依現時國務青的人數，若大選時分配到各縣市，恐怕難以周全。

蔡培慧說，自己曾和黨主席賴清德溝通此事，賴清德認為，民進黨執政以來忙著處理檯面上的人與事，中央黨部缺乏系統化建立組織培訓的過程，未來地方民代應該結合地方黨部，並擴大不同年齡層，讓更多人對公共事務擁有熱情和參與能力，找回民進黨當年的情懷。

▲國務青成員在選前之夜呼籲年輕人返鄉投票。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
▲國務青成員在選前之夜呼籲年輕人返鄉投票。（圖／蔡培慧服務處提供，2023.03.13）
對於年底的總統大選，蔡培慧憂心的說，除了監票聯盟，台灣的認知作戰已達非常恐怖的狀態，每個人都需要學習媒體識讀，否則難以辨別假消息。她舉缺蛋為例，「這是國際性問題，且台灣人吃蛋比例是幾年前的3、4倍，但我們聽到的多是謾罵而非理性討論。真正理性的人不願參與叫囂，因此越來越多人不想看政治新聞、不輕易對公共事務發表意見。」她認為這對長期的民主發展，絕非好的狀態。

專訪／男同學中年奉子成婚　竟讓蔡培慧氣到棄教從政

專訪／小英女孩選後「入流」？蔡培慧自爆曾動念告別政壇

專訪／選舉像極了愛情！看到民進黨隱憂　蔡培慧：我焦慮

上任後首個政見曝！蔡培慧：與環署研商優先解決垃圾問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀