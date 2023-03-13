專訪／戒懼紅樓夢14字判詞　蔡培慧：唯有真心能長久

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蔡培慧今（13）日遞補南投第二選區立委，猶如黨主席賴清德所言，10個月又19天的任期，就是「南投老闆們給的員工試用期」，她必須達標個人的KPI（關鍵績效指標）才能晉升正式員工、連任下一屆立委。蔡培慧說，既已設定好目標就會一直追，不會讓政見變成芭樂票，她相信「做政治是一時的、做人實在才能長久」。
蔡培慧國中二年級讀《紅樓夢》，看到王熙鳳的判詞「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，當時只覺詞意美，年齡增長後領會「機關算盡，敵不過一顆單純的心」，與其想盡辦法討好選民，不如嚴守從政初心，讓大家了解蔡培慧雖然不會逢迎拍馬、卻是可以信賴、有所堅持的人。
競選時她提出3大政見，包括垃圾、醫療、老人福利等，上任前垃圾問題已雙軌進行中，每日產生的新垃圾，正協調北中南幾個縣市幫忙處理，應會很快有解。較棘手的是林明溱任內累積的20幾萬噸垃圾，將協調環保署提供廠商名單、技術等相關資源給縣長許淑華；大型醫院進駐南投、改善基層院所醫療品質，也積極進行中。
至於把老人年金從3千7提高到5千元，有些人持不同看法。蔡培慧指出，目前80幾歲的老人家，年輕時沒有國民年金制度，在通貨膨脹下，一個月領3千7百元過得很辛苦，他們的子女不是已經退休，就是背負經濟重擔的三明治世代，站在整體社會福利立場考量，必須讓長者好過一些。
至於這些政見能否在下屆立委選舉前全部兌現？蔡培慧坦言，大任於肩、時間又短，沒時間沈浸在勝選喜悅裡，幸好自己是行動力積極的人，設定好目標就要一直追，「我說了要做就一定會做，這是我的意志力，至於做得好或壞，由大家檢驗。」
對於外界認為，此番全國注目的補選之後，一向偏保守的南投縣，將從傳統的派系政治走向嶄新局面。蔡培慧認為，地方政治人物應該務實面對南投的困局，比如垃圾、醫療、交通等基本生存需求，「有競爭就有進步，選舉時一直把這些議題拋出來，大家都會有比較務實的政治方向」。
蔡培慧說，大家都是基於使命感才從政，不該被藍綠、派系的框架設限，「台灣就是台灣，南投就是南投，都是人民的、不是哪個政黨的」。她說早年從政者把將政見、抱負講給選民聽，選民只能被動決定，要選擇哪個候選人的政見，現在換成政治人物先傾聽人民需求、再提出自己規劃，「政治不該是高高在上，唯有聽到每個人的聲音才是真民主，若只聽到有錢人、老闆們的聲音，這是不對的！」