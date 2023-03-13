力阻廣泛影響！美矽谷銀行倒閉　財長葉倫表態

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報導指出，2020年3月，新冠疫情大流行、防疫封鎖引發金融恐慌時，Fed曾宣布一系列措施，通過降低借貸成本、延長直接貸款期限來保持資金流動。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，正在努力保護存戶，希望確保單一銀行的問題，不會影響其他體系健全的銀行，但排除了大規模救助計劃：「讓我明確的說，在金融危機期間，系統性大型銀行的投資者和所有者得到幫助……事後已經實施改革，意味着我們不會再這樣做了。不過，我們擔心存戶，目前正專注於努力滿足他們的需要。」
消息人士並聲稱，儘管美國聯邦存款保險公司（FDIC）保障存款額達25萬美元，但仍有人擔心超過該金額的存款沒有保障，並補充許多小型企業面臨付不出員工薪水的風險。目前，FDIC正試圖尋找另一家願意與SVB合併的銀行，並以1.5倍的薪資讓SVB員工繼續工作45天，但一些金融業高層認為，此類交易可能需要監管機構提供特殊擔保以及其他津貼，才有可能成事。
雖然有部分分析認為，由於規模和風險開口特殊等因素，SVB的危機不至於威脅太廣，但持悲觀看法的研究人員則警告，如果不盡快達成決議，其他銀行可能會面臨壓力。若找不到買家，未投保的存戶可能就要靠FDIC出售SVB資產來籌資，美國官方也在密切關注，是否有其他地區銀行出現提款增加的現象。
由於SVB在其他國家也設有子公司，包含英國，因此英國財政部長杭特（Jeremy Hunt）週日表示，正在與首相蘇納克（Rishi Sunak）、英格蘭銀行合作，盡量減少混亂造成的損失。