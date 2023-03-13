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力阻廣泛影響！美矽谷銀行倒閉　財長葉倫表態

▲美國政府正針對矽谷銀行倒閉危機一事，研究該採取哪些措施，減少此事對金融市場造成的影響。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國政府正針對矽谷銀行倒閉危機一事，研究該採取哪些措施，減少此事對金融市場造成的影響。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）突然倒閉一事，引發金融界恐慌，並對美國股市形成打擊，美國聯邦準備理事會（Fed）為此召開理事會閉門會議，知情人士透露，美國當局正準備採取實質行動，試圖阻止這家專注於科技初創企業的銀行突然倒閉，所帶來的更廣泛金融影響。

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綜合《路透社》等外媒報導，消息人士稱，拜登政府整個週末都在努力評估SVB倒閉的影響，特別關注風險投資領域和區域銀行，不排除會採取在新冠大流行期間保持銀行營運的類似行動，權衡該採取何種干預措施，以防止金融體系出現恐慌。

報導指出，2020年3月，新冠疫情大流行、防疫封鎖引發金融恐慌時，Fed曾宣布一系列措施，通過降低借貸成本、延長直接貸款期限來保持資金流動。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，正在努力保護存戶，希望確保單一銀行的問題，不會影響其他體系健全的銀行，但排除了大規模救助計劃：「讓我明確的說，在金融危機期間，系統性大型銀行的投資者和所有者得到幫助……事後已經實施改革，意味着我們不會再這樣做了。不過，我們擔心存戶，目前正專注於努力滿足他們的需要。」

消息人士並聲稱，儘管美國聯邦存款保險公司（FDIC）保障存款額達25萬美元，但仍有人擔心超過該金額的存款沒有保障，並補充許多小型企業面臨付不出員工薪水的風險。目前，FDIC正試圖尋找另一家願意與SVB合併的銀行，並以1.5倍的薪資讓SVB員工繼續工作45天，但一些金融業高層認為，此類交易可能需要監管機構提供特殊擔保以及其他津貼，才有可能成事。

雖然有部分分析認為，由於規模和風險開口特殊等因素，SVB的危機不至於威脅太廣，但持悲觀看法的研究人員則警告，如果不盡快達成決議，其他銀行可能會面臨壓力。若找不到買家，未投保的存戶可能就要靠FDIC出售SVB資產來籌資，美國官方也在密切關注，是否有其他地區銀行出現提款增加的現象。

由於SVB在其他國家也設有子公司，包含英國，因此英國財政部長杭特（Jeremy Hunt）週日表示，正在與首相蘇納克（Rishi Sunak）、英格蘭銀行合作，盡量減少混亂造成的損失。

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