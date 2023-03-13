經典賽／中華1：7飲恨敗給古巴！預賽戰績2勝2負無緣8強

經典賽／中華隊早被爆料晚接午！悍創總監12天前回應傻眼

▲中華隊昨日經典賽對上古巴，奮力一搏沒有退路必須拿下勝利，不過最後以1：7輸球，無緣挺進東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）
▲中華隊昨日經典賽對上古巴，奮力一搏沒有退路必須拿下勝利，不過最後以1：7輸球，無緣挺進東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）

記者張嘉哲/綜合報導

中華隊昨日經典賽對上古巴，奮力一搏沒有退路必須拿下勝利，不過最後以1：7輸球，無緣挺進東京巨蛋，然而對於中華隊的賽程「晚接午」引發球迷不滿，承辦單位「悍創運動行銷」臉書直接被灌爆，甚至有網友挖出12天前黃暐瀚訪問悍創總監高偉凱的片段，當中剛好有一段回應到賽程的部分，被球迷抓到說法有出入，再度掀起話題。

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高偉凱在3月1日接受《嗆新聞》訪問時，與主持人黃暐瀚分享了在台灣比賽的賽程，結果黃暐瀚意外發現中華隊都是打晚上，於是隨口詢問「這是有特別安排的是不是？」高偉凱當下回應「對....對，第一個原因是主場，第二個原因是票房考量，考量到台灣球迷的看球習慣，才會這樣安排」。

▲WBC經典賽中華隊對上古巴吸引滿場球迷。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）
▲WBC經典賽中華隊對上古巴吸引滿場球迷，可惜中華隊未能奪下勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）
然而主持人黃暐瀚繼續看賽程，卻發現中華隊11日晚間比完賽，隔天12日中午又要馬上跟古巴比賽，讓他直呼「欸！這有點硬欸，你禮拜六晚上7點打完，打完也都10點多了耶，第二天中午12點又要打古巴」而且發現對手古巴是休息一天多後的情況才上場，也發現荷蘭隊並沒有「晚接午」的賽程問題，黃暐瀚還問「他（荷蘭）是籤運最好的是不是？他沒有Back to Back」。

對此賽程安排，高偉凱則回應「這是聯盟當時排出的賽程，公司有針對這方面來回確認多次，對方的回覆則是，希望在台灣打球時，是有公平的制度，因此賽程當中，其他隊也有交錯的狀況」。

不過該說法被網友挖出後，不少球迷感到非常不滿「前面都說是票房考量了，表示明明能安排.....」、「自己都認了，不要再怪到MLB，真的很難看，還講得很委屈的樣子，概括承受勒」、「只有荷蘭沒有back to back，主持人都尷尬的笑了，這就是主辦國優勢」、「被抓到了齁！配合球迷習慣！講白了排這種賽程就只為了賣票」。然而對於這次賽程被砲轟，悍創運動行銷回應，去年4月開始努力協調賽程，無奈大聯盟說的算，「球迷如果需要宣洩缺口，我們概括承受。」




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