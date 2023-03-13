英國外交新方針　應對中國劃時代挑戰、可望首提台灣

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去年秋天開課的國家安全學院是英國政府人員在職訓練系統一部分，同時也是國際合作平台，澳洲是第一個海外合作夥伴。
英國政府2021年首次發布IR，當時通篇未提及台灣。數名國會消息人士告訴中央社，可期待新版IR首次提到台灣。
IR可謂英國政府施政方針。2021年版IR標舉「向印太傾斜」政策，並提到中國對英國及盟友夥伴的安全、繁榮與價值觀構成「體制性挑戰」（systemic challenge）；中國既是「體制競爭者」（systemic competitor），也對英國的經濟安全構成「最大的國家級威脅」（the biggest state-based threat）。
不過，當年的IR也提到，在確保國家安全、捍衛英國價值觀與利益、加強保護關鍵基礎設施和敏感科技、強化供應鏈韌性之餘，英方將持續追求與中國的良好雙邊經濟關係，包括深化貿易連結、增進中國對英投資，並與中國在氣候變遷等跨國挑戰進行合作。
隨著中國在經貿、科技等領域對英國構成的安全挑戰日益引發擔憂，新版IR是否將提高對中國的警戒等級、由挑戰調升為「威脅」（threat），備受關注。
不過，不少國會議員和中國事務專家指出，若政府欠缺一貫、一致、強健的對中政策以及具說服力的實務作為，就算高調稱中國為「威脅」，也缺乏意義。
2021年的IR同樣提到政府將投資中國事務相關專業、強化英國對中國和中國民眾的理解。然而，自2021年以來，國會和學界數次對英國的中國事務人才不足或在公務系統未能「人盡其才」表示擔憂。新版IR是否將促成英國政府採取更積極行動，值得觀察。
具「對中鷹派」形象的前首相特拉斯（Liz Truss）去年9月上台後，要求更新IR；10月接手首相職位至今的蘇納克（Rishi Sunak）延續此政策。
首相府今天表示，2023年版IR（IR23）的宗旨是回應地緣政治「新興威脅」，包括俄羅斯非法侵略烏克蘭、中國的經濟脅迫，以及國家之間日益激烈的競爭。原版IR曾指出相關趨勢，但這些趨勢在過去兩年增強，給英國民眾的安全與繁榮帶來長遠影響。
首相府指出，IR23的首要關切是俄羅斯對歐洲安全的根本危害，同時闡明英國將如何調整對中政策，以應對中共日益令人擔憂的軍事、金融和外交舉措以及這些舉措構成的「劃時代挑戰」（the epoch-defining challenge）。
首相府提到，蘇納克要求落實一致、一貫、強健的跨部會對中政策，並強調此政策既必須以國家利益為基準，也需與盟友齊一步調。
2021年版IR題為「競爭時代的全球化英國」（Global Britain in a Competitive Age），IR23則名為「應對更加競爭與不穩定的世界」（Integrated Review Refresh 2023: Responding to a More Contested and Volatile World）。
蘇納克表示，過去一年，各界已清楚看到全球危機如何衝擊國內情勢。英國將強化國防、經濟安全、科技供應鏈、情報專業，力求英國不再易受敵對勢力影響。
他說，將當面向美國、澳洲等盟友傳達，英國將持續是北大西洋公約組織（NATO）的主要貢獻者、可靠夥伴，並將致力捍衛與盟友的共享價值觀，無論是在烏克蘭或南海。
蘇納克倫敦時間12日早上啟程前往美國，13日將在南加州聖地牙哥（San Diego）海軍基地與美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）共同發布英、美、澳三方安全聯盟（AUKUS）聯手為澳洲打造核動力潛艦的具體方案。這是蘇納克就任以來首次訪美。
AUKUS及其潛艦、情資分享與涵蓋極音速戰力、量子科技、人工智慧的高科技合作項目，普遍被視為回應中國在印太區域日益強勢獨斷的擴張作為。
首相府指出，IR23重申英國有決心在歐洲－大西洋區域安全持續扮演領導角色，同時將致力鞏固「向印太傾斜」戰略及其成果，蘇納克的美國行與AUKUS就是明證。
IR23將同步於倫敦時間13日下午正式發布，配合15日公布的春季預算計畫。
根據首相府事先提供的資料，IR23為以下重要政策奠定基礎：未來兩年額外提供國防部近49.5億英鎊預算，其中30億將用於提升英國核實力、執行AUKUS核項目，19億英鎊投入強化英國軍火儲備，5000萬英鎊則用於新推出的「經濟嚇阻倡議」等計畫。
此外，英國擬將防衛支出逐步提升至國內生產毛額（GDP）2.5%；「軍情五處」（MI5）內部新設置的專責單位13日起將為英國企業提供即時的國安諮詢服務；英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）將額外獲得2000萬英鎊預算，以利在受惡意資訊戰影響的國家維持外語服務。（編輯：何宏儒）1120313