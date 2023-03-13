經典賽／不只中華隊！A組「晚接午大亂鬥」 僅這國存活
中華隊昨日經典賽對上古巴，奮力求勝挺進東京巨蛋，不過最後以1：7輸球，雖然與A組所有國家成績都是2勝2負，可惜在失分率上墊底，無緣晉級8強。但賽後檢討聲浪不斷，首當其衝的就是承辦單位「悍創運動行銷」，因中華隊「晚接午」的賽程，讓不球迷相當不滿，甚至抓包悍創總監高偉凱12天前就曾表示「賽程安排是為了賣票」，與回應賽程都是由大聯盟安排有些出入，再次掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
不過，回頭看看這被說相當硬的「晚接午賽程」其實並不是只有中華隊有遭遇，以A組預賽的情況來看，除了荷蘭隊之外，其他包括古巴、巴拿馬、義大利以及中華隊都有遇上晚接午賽程的問題，那麼又有哪些國家順利在這麼硬的賽程「存活呢？」
首先是巴拿馬，在3月8日晚間7點打完中華隊後，3月9日中午12點打荷蘭敗陣；而古巴3月9日晚間7點打完義大利之後，3月10日中午12點打巴拿馬贏球；接著是3月10日義大利晚間7點對上中華隊後，3月11日中午12點打巴拿馬敗陣；最後就是中華隊週末連續上陣，最後中午比賽輸給古巴。
回顧這是A組預賽來看，四個國家都遇到「晚接午」的情況，而僅有古巴在這樣的情況下贏球，其餘國家都是敗陣，加上其他經典賽主辦國家包括日本、美國安排自己國家賽程時「全部都是晚場」處理，然而A組的荷蘭雖然沒有晚接午的情況，但有兩場中午的賽程，搭配悍創總監高偉凱曾說「賽程是為了配合台灣球迷看球習慣」，不少球迷認為承辦單位沒有讓地主國發揮優勢，只顧商業利益，才會衍生這次爭議。