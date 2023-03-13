區域緊張升溫！紐時：台灣以選舉決定　如何維持開放繁榮

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儘管這個概念對北京還是台灣來說都有如天方夜譚，因為視台灣為叛亂省分的習近平，對任何能讓台灣主權完好的事都沒有興趣，而台灣現任總統蔡英文則堅定主張台灣擁有決定自己命運的權利；然而不可否認的是，「一個中華」成為台灣與中國，究竟應該保持何種關係的問題核心。
作者引述民調數字，顯示大多數台灣人希望保持未宣布的事實獨立現狀，但在最近的一項調查中，大約40%的人希望與中國建立更好的經濟關係，一小部分人則認為應該減少經濟聯繫。據估計，大約有100萬至200萬的台灣人在中國生活和工作。
報導並引述台灣2大政黨的主流論述，比如目前執政的民進黨，避免戰爭的最好辦法是加強與美國的關係、購買足夠的武器，讓中國在發動入侵時三思而後行，並將義務兵役期從4個月延長至1年。反觀國民黨長期以來一直主張與中國經濟一體化，對於許多老一輩的人來說，身為中國人的觀念仍然具有深厚的文化影響力。
報導提到，台灣的繁榮有部分來自於它是通往世界上最大市場（中國）的門戶，因此對執政當局來說，將貿易重心從中國轉向日本、澳洲、紐西蘭、美國等地，是擺脫對中國過度依賴的辦法，這對半導體、晶片可能會奏效，但還是有一些產業，如養魚戶、水果種植戶會懷疑，購買台灣約42%出口產品的中國市場，是否真能被取代。
報導分析，隨著美國和中國之間的競爭升溫，一種不確定的感覺籠罩著台灣，許多台灣人都在問自己，如何維持創新和繁榮的開放社會，是應該準備像烏克蘭那樣開戰，還是應該敲定協議以避免衝突，以及能否在沒有美國直接軍事介入的情況下，經受住來自北京的攻擊，台灣選民會如何回答這些問題，將決定誰能贏得明年1月的大選，以及台灣作為民主國家的命運。