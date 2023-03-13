矽谷銀行倒閉風暴！台股早盤重挫逾130點 下殺至15300點
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）困境引發業界恐慌，美股四大指數10日慘跌，台北股市今（13）日開低，早盤下跌超過130點，下殺來到15392.13點，跌幅0.86%。權值王台積電早盤翻黑下跌2元，來到511元，跌幅0.39%，其他重要電子股也走跌。今日盤面焦點為車用電子股，另外，貨櫃三雄也逆勢抗跌。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數10日終場下跌345.22點，或1.07%，收在31909.64點。標準普爾500指數下跌56.73點，或1.45%，收在3861.59點。那斯達克指數下跌199.46點，或1.76%，收在11138.89點。費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。
受到美股影響，台北股市今日以15514.03點開出，早盤下跌超過130點，最低一度下殺來到15381.55點，跌幅0.86%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤一度漲2元至515元，隨後翻黑下跌2元至511元。聯電漲0.2%左右，世界先進跌約0.11%、力積電同樣跌逾0.8%。其他重要電子，如聯發科、鴻海、南亞科、和碩、大立光、緯創、國巨、日月光、台達電都跌約0.2至2%以上。
今日盤面焦點為車用電子股，其中，研華、憶聲、瑞昱、建準、晶心科上漲0.1至1%。貨櫃三雄逆勢抗跌，長榮漲近1%，陽明、萬海則漲約0.2至0.4%。