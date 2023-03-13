病患用不慣學名藥？薛瑞元喊不妥：健保會被原廠掐死

降血脂用藥「立普妥」出現缺藥的情形，雖國內有多項學名藥可替代使用，但有醫師指出，病患仍習慣用原廠藥。對此，衛福部長薛瑞元今（13）日強調，醫界說這種話不妥，還是要鼓勵使用學名藥，不然「健保會被原廠掐死」，難以降價。
記者許若茵／台北報導
降血脂用藥「立普妥」，遭持有藥商通報有出現缺藥的情形，對此，衛福部食藥署昨（12）日說明，該藥品因全球包材短缺及製造廠受颶風影響生產排程等因素，出現全球供應不足的情形，國內預計在今年5月底恢復正常供應，但該藥品有多種相同藥理機轉的成分藥品可供替代，強調「國內該類降血脂藥品供應無虞」。
不過仍有醫師指出，病患較習慣使用原廠藥物，今薛瑞元赴立院衛環委員會，會前受訪時指出，像是立普妥有很多學名藥可替代，「短缺不是一個非常緊急的事件」，廠商也會再採買，若民眾或醫師認為民眾會用不慣學名藥，「這種話是有待斟酌，如果是醫界的人出來說這種話是不妥的」，所有學名藥都是通過試驗並經過食藥署認證，才能取得藥證，效果成效跟安全性是跟原廠一樣的，「所以說是用不慣這是一個迷思，我想此風不可漲」。
薛瑞元強調，還是需要鼓勵學名藥的使用，不然「健保會被原廠掐死」，降價降不下來，且萬一原廠供應短缺，或是切斷供應的話，國內學名藥生產來不及，就會出現更難以處理的效果，「學名藥就是同等效果的好藥」，學名藥沒有比較不好。