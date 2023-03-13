矽谷銀行倒閉Fed鷹式升息機率降？新台幣早盤升值近1角
美國公布非農就業數據之後，又傳出矽谷銀行倒閉事件，市場預期美國聯準會（Fed）「鷹」式升息機率可能降低，美元指數拉回至104附近盤整，亞洲主要貨幣兌美元反彈回升，新台幣兌美元今（13）日早盤也升值快1角，來到30.75元，但因台股走跌，新台幣升幅未再擴大，目前在30.78元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布2月非農就業人口又超預期，但失業率升、薪資增長放緩，美元指數回落，而隨後又爆出美國矽谷銀行倒閉，引發市場擔憂金融風暴再上演，原本預期美國聯準會將加快及拉長升息腳步，如今又預期美國聯準會可能因矽谷銀行倒閉事件，放慢升息步伐，美元指數也拉回至104附近震盪。
在美元回落之下，亞洲主要貨幣兌美元也反彈走揚，其中韓元今日早盤來到1313.80兌1美元，日圓兌美元也回升至134.42附近，人民幣中間價也上修至6.9375兌1美元，離岸人民幣兌美元亦升值來到6.9166附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也升值，以30.80元、升值4.8分開出後，在市場預期美國「鷹」式升息機率降低之下，亞幣兌美元走揚下，新台幣也進一步升破30.8元，一度來到30.75元，升值9.8分，但由於台股盤中跌逾百點，新台幣升幅未進一步擴大，目前在30.78元至30.785元震盪整理。