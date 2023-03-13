新冠輕症免通報「不算法傳」 薛瑞元：醫療費用回歸健保
自20日起，新冠肺炎確診者輕症免通報、隔離，但有法界人士認為，這像是把疾病分為2%種，不符合法律。對此，衛福部長薛瑞元今（13）日指出，流感也是如此，且新冠免通報「不算法定傳染病」，屆時醫療費用將回歸健保。
記者許若茵／台北報導
中央流行疫情指揮中心9日表示，基於國內外疫情趨緩，宣布如疫情穩定，自3月20日起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為符合新冠併發症中重症條件的民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。
對此，薛瑞元赴立院衛環委員會，會前受訪時指出，流感現在就是這樣，僅中重症才需要通報，民眾自費PCR若確診，不需通報就不是法定傳染病，跟一般疾病一樣。薛瑞元也說，輕症免通報後，醫療費用仍在討論中，但原則上會回歸健保，抗病毒藥物則可能會維持一段時間公費。
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