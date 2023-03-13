籃籃經典賽跳到腿發炎！聽到球迷吐「7字」瞬間淚灑高鐵
2023 WBC世界棒球經典賽中華隊不敵古巴，無緣晉級前8強！中華隊「經典女孩」籃籃連日跳到小腿發炎，無奈結果不盡人意，她在場邊抬頭忍著不讓眼淚滴落，未料籃籃在搭高鐵北返途中，被球迷一句「辛苦了，謝謝你們」，7字粉碎堅強偽裝，眼淚潰堤說：「相信大家都盡力了，我愛中華隊，你們是最棒的。」
記者徐銘穗/綜合報導
今年26歲的籃籃本名籃靖玟現任Rakuten Girls隊長，與林襄、峮峮等5隊中職啦啦隊員組成台灣啦啦隊，為中華隊應援，被日媒封為「經典女孩」。籃籃12日深夜坦承不可能不難過，從熱身賽到共4場的預賽，團練和集合讓來自不同球團的應援團隊成了大家庭：「就在要開始習慣彼此存在的時候，結束了。」
在中華古巴之役尾聲，啦啦隊員們牽起手向現場球迷敬禮時，只見籃籃眼眶含淚，抬起頭努力不讓眼淚掉下來，還擁抱安慰身旁哭泣的隊員。但籃籃搭上回台北的高鐵時，每一站下車的球迷都會對她們說：「辛苦了，謝謝你們！」
也正是球迷們這一句溫暖的安慰，瞬間粉碎籃籃堅強的偽裝。「原本想忍著回家釋放的情緒，就在車廂潰堤了！」她也感謝所有為中華隊加油的每一個人，「即使輸了比分還是放聲吶喊，不到最後一刻絕不放棄跟著我們努力加油，即使喊到喉嚨沙啞、跳到小腿發炎，這一聲謝謝你們！」
籃籃深夜發言感動近4萬人，經典賽中華英雄之一的成晉留言「辛苦你了」，眾多網友看完也紛紛留言，「這一定不是我們的終點，從哪裡跌倒從哪裡爬起來，下次經典賽一定要討回來！期待下次經典賽的到來，讓世界看到中華隊，看到我們的應援，中華隊Fighting！」、「各位讓世界棒壇重新認識台灣，謝謝！」